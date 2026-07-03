F1 - Verstappen critica desfile com karts feitos de Lego na Inglaterra: "Pilotos não devem parecer crianças ou palhaços"

Após o sucesso do primeiro desfile de pilotos em carros de Lego em Miami no ano passado, o conceito regressa nesta temporada em Silverstone.

Desta vez, cada piloto de Fórmula 1 tem o seu próprio minicarro Lego, construído com nada menos que 28.000 peças no formato kart.

Karts da Lego que serão usados pelos pilotos em Silverstone Foto de: Formula 1

Os modelos estão limitados a uma velocidade máxima de 25 km/h, embora isso não tenha impedido os pilotos de colidirem repetidamente uns com os outros no ano passado, fazendo peças de Lego voarem pelo circuito da Flórida.

Embora a primeira edição tenha sido amplamente bem recebida pelos fãs e pilotos, Max Verstappen não está ansioso pelo regresso da iniciativa neste fim de semana.

Carros de Lego usados ano passado em Miami Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Segundo o holandês da Red Bull, os pilotos não devem parecer "crianças ou palhaços", e ele preferiria muito mais manter a versão tradicional do desfile da parada de pilotos, em cima de um caminhão.

"Prefiro brincar com Lego em casa, com as crianças. Não num kart aqui, para ser sincero," disse Verstappen à Viaplay quando questionado sobre a iniciativa.

"Prefiro ficar de pé num caminhão, simplesmente com todos juntos. Acho que isso é mais divertido e também acho que parece mais profissional", afirmou Max.

O holandês acredita que a volta nos carros Lego não se encaixa na imagem de um piloto de F1.

"No fim de contas, somos pilotos de F1, acho que não devemos parecer crianças e palhaços. Não acho que seja disso que a F1 precisa, mas é o que é", seguiu o astro da Red Bull.

"Eu simplesmente dou a minha volta e aceno aos fãs porque eles merecem isso, ver-nos. Mas, claro, da minha parte, teria gostado disso um pouco diferente", disse ele antes do GP da Grã-Bretanha.

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