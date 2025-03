Mais uma temporada de Drive to Survive já está disponível na Netflix, mas parece que Max Verstappen não está muito contente com a forma como a produtora tratou os embates de 2024 da Fórmula 1. O tetracampeão criticou, em recente transmissão na Twitch, que ele foi retratado como "chateado" após a vitória de Lando Norris em Miami.

Norris conquistou sua primeira vitória em Miami e é muito amigo de Verstappen, fora das pistas, é claro. Na corrida, o britânico da McLaren se aproveitou muito bem de um safety car programado e conseguiu fazer sua troca de pneus no momento exato para manter a vantagem sobre os outros carros.

Desse ponto em diante, a confiança de Norris aumentou, enquanto seu rival holandês lutava para controlar seu RB20 nas curvas fechadas da pista. "Não consigo fazer o carro virar, é um desastre", disse ele pelo rádio ao seu engenheiro.

"Talvez eu tenha mais do que apenas um arranhão no nariz amanhã!", disse ele após a corrida, rindo do arranhão que a 7ª temporada de Drive to Survive deu tanta atenção. "Não me importo. Mas vou aproveitar meu tempo, isso só acontece uma vez quando você está conquistando sua primeira vitória, é bom fazer isso aqui em Miami".

A série documental é famosa por exagerar nas histórias. Afinal, seu principal objetivo é entreter as pessoas, e isso às vezes significa distorcer a verdade. Ou, como foi o caso da aparente vitória de George Russell em Spa, ignorar completamente o que aconteceu.

Assim, na mesma linha, Verstappen foi retratado como infeliz após a corrida de Miami, pois não conseguiu alcançar o piloto da McLaren depois de lutar com seu carro. No entanto, alguns fãs notaram que as cenas do, então, tricampeão foram tiradas de contexto.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

"Aparentemente, eu estava muito chateado depois de Miami", disse ele, rindo. "Eu literalmente me diverti muito na noite de domingo, então não sei por que estava chateado".

O Drive to Survive transformou inegavelmente a F1, ampliando seu apelo global em um momento em que ela precisava desesperadamente de um impulso. Mas sua narrativa dramatizada tem sido um ponto de discórdia para muitos fãs, iniciando debates sobre autenticidade versus entretenimento. Verstappen comentou sobre esse aspecto do programa em 2023.

"É claro que eu entendo que, quando você cria um programa, precisa haver drama, precisa ser emocionante. Mas sou um cara que também acha muito importante que você seja bem retratado e que eles não comecem a copiar comentários sobre os diferentes tipos de filmagem, embora não tenha sido assim".

"Tive que explicar a eles que essa era minha opinião. Caso contrário, eu não queria participar. Mas, sim, eles entenderam".

"Vamos ver, quando sair, o que eles acharam disso. Mas estou otimista, é claro, porque sei que isso também é muito importante para a F1".

