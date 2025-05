F1: Verstappen critica pneu C6: "Difícil extrair o máximo deles"

Max Verstappen, tetracampeão da Fórmula 1, conquistou a segunda colocação no treino classificatório do GP da Emilia Romagna. Em entrevista após a sessão definidora do grid da corrida de domingo, em Ímola, criticou o novo composto C6, mas avaliou bem o desempenho hoje.

"Sim, acho que tudo estava indo muito bem", começou Verstappen. Só que, sim, o composto mais macio é muito difícil de mantê-lo vivo durante a volta. Então, sim, o primeiro setor foi bom e, em seguida, os pneus voltaram a falhar".

"Dali em diante, foram margens minúsculas, mas foi legal, mas aí você podia ver o George [Russell], ele fez sua volta com um pneu médio. Então, sim, talvez eles estivessem um pouco macios demais para essa pista e, pelo menos para nós, foi um pouco mais difícil extrair o máximo deles.

"Eu me senti um pouco mais feliz com o pneu médio, mas a corrida é amanhã. É lá que você marca os pontos, é claro. Portanto, é nisso que temos de nos concentrar, mas acho que hoje foi um dia muito bom para nós".

Sobre as expectativas para a corrida de domingo, ele espera um pouco mais de ritmo e uma possível briga, que Verstappen afirmou não ter ocorrido em Miami.

"Vamos ver. Quero dizer, a última corrida não foi realmente uma luta, você sabe. Então, espero que a gente ganhe um pouco de ritmo, tenha um carro um pouco mais estável e que possamos cuidar um pouco melhor dos nossos pneus", concluiu.

AO VIVO: Tudo do QUALI em ÍMOLA, com BATIDAS FEIAS de TSUNODA e COLAPINTO! Rubinho fala de F1/NASCAR

Watch: F1 AO VIVO: O GRID DE LARGADA para o GP da EMILIA ROMAGNA | Q4

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!