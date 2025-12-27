F1: Verstappen "dá o veredito" sobre som dos novos motores de 2026
Holandês sempre deixou claro que novo regulamento determinará seu futuro na categoria: se ele não se divertir, vai buscar outras oportunidades
O tetracampeão Max Verstappen deu sua opinião sobre o som dos novos motores de 2026 da Fórmula 1, afirmando que eles soam mais "puros".
A próxima temporada trará uma nova onda de regulamentos para o Mundial, que terá unidades de potência com uma divisão 50/50 entre motor de combustão interna e a potência elétrica.
Algumas equipes, incluindo a Aston Martin, que estará em parceria com a Honda, e a Mercedes, compartilharam os sons das novas unidades de potência nas mídias sociais.
Embora ainda não tenhamos ouvido o novo motor da equipe austríaca, que marcará o início da Red Bull Powertrains em colaboração com a Ford, Verstappen compartilhou suas ideias no podcast Talking Bull.
"Sim. Quero dizer, soou bem. É claro que você ouve em um dinamômetro, mas o som é puro. Não tenho certeza se eles realmente desenvolveram o ruído, mas ele fez um bom barulho".
O tetracampeão já havia compartilhado algumas de suas hesitações sobre os novos regulamentos, revelando que estaria disposto a deixar a categoria se não os achasse "divertidos".
"Meu contrato vai até 2028, mas dependerá das novas regras em 2026, e se elas forem agradáveis e divertidas", disse ele à Associated Press sobre seu futuro na F1. "Se elas não forem divertidas, então não me vejo por aqui".
"Ganhar sete títulos não está em minha mente. Sei que há mais três anos depois deste, então isso pode ser possível, mas não é algo que eu precise fazer antes de deixar o esporte. Posso deixar o esporte facilmente amanhã".
O piloto da Red Bull acrescentou: "Tenho muitas outras paixões; outras categorias de corrida, quero passar mais tempo com a família e viver de acordo com minha própria programação. E, em minha mente, sei que se eu encerrar o capítulo, ele estará encerrado. Não me vejo parando e voltando. Quando eu paro, eu realmente paro".
