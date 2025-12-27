O tetracampeão Max Verstappen deu sua opinião sobre o som dos novos motores de 2026 da Fórmula 1, afirmando que eles soam mais "puros".

A próxima temporada trará uma nova onda de regulamentos para o Mundial, que terá unidades de potência com uma divisão 50/50 entre motor de combustão interna e a potência elétrica.

Algumas equipes, incluindo a Aston Martin, que estará em parceria com a Honda, e a Mercedes, compartilharam os sons das novas unidades de potência nas mídias sociais.

Embora ainda não tenhamos ouvido o novo motor da equipe austríaca, que marcará o início da Red Bull Powertrains em colaboração com a Ford, Verstappen compartilhou suas ideias no podcast Talking Bull.

"Sim. Quero dizer, soou bem. É claro que você ouve em um dinamômetro, mas o som é puro. Não tenho certeza se eles realmente desenvolveram o ruído, mas ele fez um bom barulho".

O tetracampeão já havia compartilhado algumas de suas hesitações sobre os novos regulamentos, revelando que estaria disposto a deixar a categoria se não os achasse "divertidos".

"Meu contrato vai até 2028, mas dependerá das novas regras em 2026, e se elas forem agradáveis e divertidas", disse ele à Associated Press sobre seu futuro na F1. "Se elas não forem divertidas, então não me vejo por aqui".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Peter Fox / Getty Images

"Ganhar sete títulos não está em minha mente. Sei que há mais três anos depois deste, então isso pode ser possível, mas não é algo que eu precise fazer antes de deixar o esporte. Posso deixar o esporte facilmente amanhã".

O piloto da Red Bull acrescentou: "Tenho muitas outras paixões; outras categorias de corrida, quero passar mais tempo com a família e viver de acordo com minha própria programação. E, em minha mente, sei que se eu encerrar o capítulo, ele estará encerrado. Não me vejo parando e voltando. Quando eu paro, eu realmente paro".

