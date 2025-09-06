Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Itália

F1: Verstappen dá show em Monza e 'tira' pole da McLaren; Bortoleto larga de 7º

Tetracampeão mundial voou e fez o tempo de 1m18s792, Lando Norris divide a primeira fila e Oscar Piastri completa os três primeiros

Livia Veiga Isa Fernandes
Editado:

Valendo tudo! Neste sábado (06), a classificação para o GP da Itália de Fórmula 1 foi disputadíssima, mas a primeira posição para a corrida em Monza supreendentemente ficou com Max Verstappen, seguido por Lando Norris e  Oscar Piastri. 

Leia também:

O holandês cravou 1m18s792, a volta mais rápida do fim de semana inteiro. Gabriel Bortoleto se classificou em 8º lugar, mas com a penalização de Lewis Hamilton, o brasileiro começa em sétimo. 

Q1

Os carros da Ferrari foram os primeiros a deixar os boxes, com a pista bem mais quente do que mais cedo (44°C) e o sol bem alto. Charles Leclerc e Lewis Hamilton foram os primeiros a marcar tempos de 1min19s, seguidos por Nico Hulkenberg e George Russell.

Mas claro que a dupla da McLaren rapidamente surgiu para 'acabar' com a brincadeira, baixando pouco mais de 0s400 do tempo dos rivais.

Com a pista bem mais desenvolvida e emborrachada, George Russell tomou a ponta de Norris com pneus médios, enquanto Carlos Sainz, Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto e Charles Leclerc melhoraram suas voltas o suficiente para ficarem à frente de Piastri.

Eliminados: Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Lance Stroll e Isack Hadjar.

Investigação (após a sessão): Andrea Kimi Antonelli, por ultrapassar a velocidade permitida nos boxes.

Q2

Alexander Albon e Sainz foram os primeiros a deixar os boxes no Q2 depois de um pequeno atraso. Havia muito detrito na pista e os comissários precisaram fazer a limpeza antes de liberar os carros de volta ao traçado.

No início da volta de Norris, o piloto escapou na primeira curva e precisou retornar aos boxes para checar se estava tudo bem com seu carro, tendo a volta deletada. Faltando seis minutos para o fim da sessão, o britânico voltou o mais rápido possível para evitar a eliminação.

Nos últimos minutos da sessão, Gabriel Bortoleto estava em quarto, logo atrás de Verstappen, Russell e Piastri. Norris passou um sufoco e quase ficou fora no Q2, mas conseguiu cravar o tempo e, na terceira tentativa, conseguiu avançar.

Eliminados: Esteban Ocon, Albon, Sainz, Hulkenberg e Bearman.

Q3

A primeira tentativa dos pilotos no Q3 teve Leclerc com o melhor tempo, cravando 1m19s0, sendo superado, logo em seguida, por Verstappen que fez a melhor volta do fim de semana com 1m18s923. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Max Verstappen

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lando Norris

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Piastri

 McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Charles Leclerc

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Russell

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ItalyAndrea Kimi Antonelli

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto

Sauber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Alonso

Aston Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yuki Tsunoda

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lewis Hamilton P (+5)

Ferrari

 

11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nico Hulkenberg

Sauber

 

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Sainz

Williams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Albon 


Williams

 

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Esteban Ocon

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lance Stroll

Aston Martin

 17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArgentinaFranco Colapinto


Alpine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Gasly

 

Alpine

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Isack Hadjar *(P)

Racing Bulls

Livia Veiga Fórmula 1
Filtros