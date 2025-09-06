Valendo tudo! Neste sábado (06), a classificação para o GP da Itália de Fórmula 1 foi disputadíssima, mas a primeira posição para a corrida em Monza supreendentemente ficou com Max Verstappen, seguido por Lando Norris e Oscar Piastri.

O holandês cravou 1m18s792, a volta mais rápida do fim de semana inteiro. Gabriel Bortoleto se classificou em 8º lugar, mas com a penalização de Lewis Hamilton, o brasileiro começa em sétimo.

Q1

Os carros da Ferrari foram os primeiros a deixar os boxes, com a pista bem mais quente do que mais cedo (44°C) e o sol bem alto. Charles Leclerc e Lewis Hamilton foram os primeiros a marcar tempos de 1min19s, seguidos por Nico Hulkenberg e George Russell.

Mas claro que a dupla da McLaren rapidamente surgiu para 'acabar' com a brincadeira, baixando pouco mais de 0s400 do tempo dos rivais.

Com a pista bem mais desenvolvida e emborrachada, George Russell tomou a ponta de Norris com pneus médios, enquanto Carlos Sainz, Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto e Charles Leclerc melhoraram suas voltas o suficiente para ficarem à frente de Piastri.

Eliminados: Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Lance Stroll e Isack Hadjar.

Investigação (após a sessão): Andrea Kimi Antonelli, por ultrapassar a velocidade permitida nos boxes.

Q2

Alexander Albon e Sainz foram os primeiros a deixar os boxes no Q2 depois de um pequeno atraso. Havia muito detrito na pista e os comissários precisaram fazer a limpeza antes de liberar os carros de volta ao traçado.

No início da volta de Norris, o piloto escapou na primeira curva e precisou retornar aos boxes para checar se estava tudo bem com seu carro, tendo a volta deletada. Faltando seis minutos para o fim da sessão, o britânico voltou o mais rápido possível para evitar a eliminação.

Nos últimos minutos da sessão, Gabriel Bortoleto estava em quarto, logo atrás de Verstappen, Russell e Piastri. Norris passou um sufoco e quase ficou fora no Q2, mas conseguiu cravar o tempo e, na terceira tentativa, conseguiu avançar.

Eliminados: Esteban Ocon, Albon, Sainz, Hulkenberg e Bearman.

Q3

A primeira tentativa dos pilotos no Q3 teve Leclerc com o melhor tempo, cravando 1m19s0, sendo superado, logo em seguida, por Verstappen que fez a melhor volta do fim de semana com 1m18s923.

