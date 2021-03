Max Verstappen comemorou bastante a pole position do GP do Bahrein, que inaugura a temporada 2021 da Fórmula 1 neste fim de semana. Após conquistar a posição de honra em Sakhir, o holandês da Red Bull celebrou com uma 'tortada' em David Coulthard.

Responsável pelas entrevistas da categoria após as sessões classificatórias, o ex-piloto escocês foi a 'vítima' da brincadeira de Verstappen no deserto barenita. Em pleno aniversário: Coulthard completa 50 anos neste sábado.

Sobre a corrida, Verstappen se mostrou otimista. "Estou ansioso por amanhã (domingo). Precisamos de uma largada limpa para levarmos a partir daí", sentenciou o piloto holandês da Red Bull.

Q4: Verstappen DESTRÓI Mercedes de Hamilton e Bottas na classificação do Bahrein

