O fim de semana do GP da Grã-Bretanha será bastante agitado para as negociações no mundo da Fórmula 1, isso porque o alto escalão da Cadillac estará no circuito de Silverstone. Para além disso, será o fim de semana que Max Verstappen vai ter que lidar com a mídia querendo saber detalhes sobre as negociações entre ele e a Mercedes.

Na noite da última terça-feira (01), a Sky Sports Itália repercutiu a notícia de que o tetracampeão está quase pronto para deixar a Red Bull antes do fim de seu contrato em 2028. Toto Wolff já deixou claro que tem interesse no holandês e estaria pronto para entender o que Max precisa para assinar com os flechas pratas.

Sempre que perguntado sobre a possibilidade de deixar a equipe de Milton Keynes, Verstappen costumava apagar o fogo com panos quentes, dizendo que não está pensando sobre o assunto, que não pretende sair da equipe... Mas, dessa vez, à Viaplay, foi levemente diferente.

O holandês não deu uma resposta direta e, apesar de tentar desconversar o assunto, deu um pouco mais de gasolina para o incêndio.

"Eu não tenho muito a adicionar [ao assunto]", começou. "Quanto mais eu falar sobre, mais a mídia irá reportar. E eu certamente não quero isso. Eu determino o meu próprio futuro".

Max quer esperar para ver o que a Red Bull ainda pode fazer

No momento, Verstappen é apenas o terceiro colocado no campeonato de pilotos e a Red Bull é apenas a quarta força, muito longe da McLaren, que já é a clara favorita ao título de Construtores da F1.

Depois de um fim de semana frustrante para o holandês na Áustria, onde ele foi eliminado ainda na primeira volta pela colisão com Andrea Kimi Antonelli. Tendo terminado a corrida sem nem mesmo finalizar uma volta, Max agora tem um déficit de 61 pontos para Oscar Piastri, líder do campeonato.

O tetracampeão deu um 'ultimato' à Red Bull, dizendo que está pronto para ver o que a equipe ainda pode fazer para tentar colocá-lo na briga pelo título.

"É claro que ainda teremos algumas atualizações, então eu não posso falar imediatamente sobre isso. Não posso dar uma resposta definitiva se teremos sucesso ou não".

"Por volta das férias eu acho que ficará claro o que acontecerá em termos de ritmo. Mas não é como se eu estivesse pensando nisso mais do que o ano passado ou no ano anterior. Eu estou realmente relaxado com tudo e estou apenas fazendo o que preciso fazer".

