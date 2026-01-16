F1: Verstappen dá veredito sobre nova pintura da Red Bull

Max Verstappen aprovou a nova pintura da Red Bull para a temporada 2026 da Fórmula 1, após a equipe lançar o novo visual em um evento com a Ford Racing em Detroit, Michigan.

O evento ficou marcado como o primeiro lançamento para a temporada de 2026, que introduzirá uma nova leva de regulamentos para o campeonato. Além das novas regras, 2026 traz uma grande mudança para a equipe de Milton Keynes e sua equipe irmã, com o início da colaboração entre a Red Bull Powertrains e a Ford.

A nova pintura aposta no azul vibrante da Ford e trocou o acabamento fosco, tão apreciado pelos fãs ao longo dos anos, por um visual mais brilhante – uma referência à época em que a Red Bull entrou no campeonato, em 2005. Tanto Verstappen quanto seu novo companheiro de equipe, Isack Hadjar, aprovaram a mudança.

"Antes de mais nada, todos estão muito animados", disse Verstappen em um comunicado à imprensa. "As cores mudaram um pouco. Ficou muito melhor. Gostei do brilho, azul é minha cor favorita. Gostei dos contornos no logo da Red Bull. Está muito mais moderno.”

"Ainda há muitas incógnitas em relação ao motor e as dimensões do carro mudaram um pouco. Para nós, pilotos, inicialmente levará um tempo para nos adaptarmos e será importante, nos dias de teste, completar nossas voltas e otimizar ao máximo. É sempre melhor terminar assim (2025) e todos estão animados para começar um novo capítulo."

Hadjar acrescentou: "É um pouco surreal para mim. Sempre sonhei em pilotar para esta equipe. Quando criança, assistindo à TV, vi Vettel ganhando todos aqueles títulos. Finalmente estou na equipe principal. É um verdadeiro privilégio fazer parte da Oracle Red Bull Racing e estar ao lado de Max.”

"Adorei a asa dianteira e o brilho, pois durante as corridas noturnas ela se destacará. Estou totalmente adaptado e no ritmo. Uma primeira vitória seria ótima."

VINGANÇA de Piastri? VITÓRIA de BORTOLETO? REVIRAVOLTA de Hamilton? Os DUELOS nos times em 2026

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!