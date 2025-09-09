F1: Verstappen dá veredito sobre ordens da McLaren: "Se eu fosse Piastri, não deixaria Norris passar"
Holandês relutou, mas deu sua opinião sobre o que aconteceu na McLaren
A vitória de Max Verstappen no GP da Itália de Fórmula 1 foi contundente. Uma vantagem de 20 segundos sobre Lando Norris e Oscar Piastriexplica claramente o domingo excepcional do tetracampeão mundial.
Mas a verdadeira manchete da noite de Monza foi a ordem de equipe dada pela McLaren aos seus pilotos nas quatro voltas finais da corrida. Oscar Piastri foi solicitado a entregar o segundo lugar a Lando Norris, pois o britânico havia perdido a segunda posição devido a um problema em seu pit stop algumas voltas antes.
Piastri agiu sem pestanejar, deixando Lando passar e terminando a corrida no terceiro degrau do pódio, apesar de a equipe ter concedido aos dois pilotos uma corrida livre após eles trocarem de posições na pista. Norris, assim, conquistou três pontos a mais no campeonato de pilotos.
Essa troca de posições, tão obedientemente executada por Piastri, surpreendeu muitos especialistas. Ao longo dos anos, vimos disputas acaloradas em casos como esses. Basta pensar em Hamilton e Rosberg na Mercedes, Verstappen e Pérez na Red Bull e, muito antes, Senna e Prost.
No final do dia, Verstappen foi questionado sobre o que aconteceu na McLaren. Inicialmente, o tetracampeão mundial ignorou a pergunta: "Eu sei que vocês querem uma resposta engraçada sobre isso, mas não é problema meu. É melhor não falar sobre isso."
No entanto, não usou a mesma tática para a Servus TV, de propriedade da Red Bull. Quando perguntado: "Se você estivesse no lugar do Oscar...", Verstappen respondeu imediatamente, com toda a sinceridade: "Eu não teria feito isso", cravou o holandês.
