Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Últimas notícias
Fórmula 1 GP da Itália

F1: Verstappen dá veredito sobre ordens da McLaren: "Se eu fosse Piastri, não deixaria Norris passar"

Holandês relutou, mas deu sua opinião sobre o que aconteceu na McLaren

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Publicado:
Norris Verstappen Piastri

A vitória de Max Verstappen no GP da Itália de Fórmula 1 foi contundente. Uma vantagem de 20 segundos sobre Lando Norris Oscar Piastriexplica claramente o domingo excepcional do tetracampeão mundial.

Leia também:

Mas a verdadeira manchete da noite de Monza foi a ordem de equipe dada pela McLaren aos seus pilotos nas quatro voltas finais da corrida. Oscar Piastri foi solicitado a entregar o segundo lugar a Lando Norris, pois o britânico havia perdido a segunda posição devido a um problema em seu pit stop algumas voltas antes.

Piastri agiu sem pestanejar, deixando Lando passar e terminando a corrida no terceiro degrau do pódio, apesar de a equipe ter concedido aos dois pilotos uma corrida livre após eles trocarem de posições na pista. Norris, assim, conquistou três pontos a mais no campeonato de pilotos.

Essa troca de posições, tão obedientemente executada por Piastri, surpreendeu muitos especialistas. Ao longo dos anos, vimos disputas acaloradas em casos como esses. Basta pensar em Hamilton e Rosberg na Mercedes, Verstappen e Pérez na Red Bull e, muito antes, Senna e Prost.

No final do dia, Verstappen foi questionado sobre o que aconteceu na McLaren. Inicialmente, o tetracampeão mundial ignorou a pergunta: "Eu sei que vocês querem uma resposta engraçada sobre isso, mas não é problema meu. É melhor não falar sobre isso."

No entanto, não usou a mesma tática para a Servus TV, de propriedade da Red Bull. Quando perguntado: "Se você estivesse no lugar do Oscar...", Verstappen respondeu imediatamente, com toda a sinceridade: "Eu não teria feito isso", cravou o holandês.

ÁLEX MÁRQUEZ SEGURA MARC, Granado REINA na MotoE, Diogo Moreira e tudo de Barcelona! WSBK e off-road

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

In this article
Giacomo Rauli Fórmula 1 Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri Red Bull Racing McLaren
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Ex-chefe de Tsunoda critica japonês: “Talentoso, mas não trabalha o suficiente”

Principais comentários
Giacomo Rauli
Mais de
Giacomo Rauli
F1: Hamilton recupera confiança em Monza, mas "não tem o carro para lutar por pódios"

F1: Hamilton recupera confiança em Monza, mas "não tem o carro para lutar por pódios"

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Hamilton recupera confiança em Monza, mas "não tem o carro para lutar por pódios"
F1 - Leclerc comenta quarto lugar em Monza: "Pódio era impossível"

F1 - Leclerc comenta quarto lugar em Monza: "Pódio era impossível"

Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Leclerc comenta quarto lugar em Monza: "Pódio era impossível"
F1: Marko diz que nova asa da Red Bull deve ser ainda melhor na corrida

F1: Marko diz que nova asa da Red Bull deve ser ainda melhor na corrida

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Marko diz que nova asa da Red Bull deve ser ainda melhor na corrida
Max Verstappen
Mais de
Max Verstappen
Em fim de semana sem F1, Verstappen competirá em Nürburgring Nordschleife

Em fim de semana sem F1, Verstappen competirá em Nürburgring Nordschleife

Fórmula 1
Em fim de semana sem F1, Verstappen competirá em Nürburgring Nordschleife
F1: Entenda como 'nova filosofia' da Red Bull foi responsável pela vitória de Verstappen em Monza

F1: Entenda como 'nova filosofia' da Red Bull foi responsável pela vitória de Verstappen em Monza

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Entenda como 'nova filosofia' da Red Bull foi responsável pela vitória de Verstappen em Monza
Max Verstappen quebra recorde de volta mais rápida da F1; confira histórico

Max Verstappen quebra recorde de volta mais rápida da F1; confira histórico

Fórmula 1
GP da Itália
Max Verstappen quebra recorde de volta mais rápida da F1; confira histórico
Red Bull Racing
Mais de
Red Bull Racing
F1: Marko exalta Red Bull após vitória de Verstappen em Monza e elogia Mekies, substituto de Horner no comando da equipe

F1: Marko exalta Red Bull após vitória de Verstappen em Monza e elogia Mekies, substituto de Horner no comando da equipe

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Marko exalta Red Bull após vitória de Verstappen em Monza e elogia Mekies, substituto de Horner no comando da equipe
F1: Marko acredita que Red Bull pode brigar pela vitória em Monza sob uma condição

F1: Marko acredita que Red Bull pode brigar pela vitória em Monza sob uma condição

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Marko acredita que Red Bull pode brigar pela vitória em Monza sob uma condição
F1 - Jos Verstappen responde pai de Pérez sobre 'falta de igualdade' na Red Bull: "Que idiota"

F1 - Jos Verstappen responde pai de Pérez sobre 'falta de igualdade' na Red Bull: "Que idiota"

Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Jos Verstappen responde pai de Pérez sobre 'falta de igualdade' na Red Bull: "Que idiota"

Últimas notícias

F1 - Villeneuve compara Antonelli com Bortoleto ao criticar italiano: "Não está progredindo"

F1 - Villeneuve compara Antonelli com Bortoleto ao criticar italiano: "Não está progredindo"

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Villeneuve compara Antonelli com Bortoleto ao criticar italiano: "Não está progredindo"
F1: Verstappen dá veredito sobre ordens da McLaren: "Se eu fosse Piastri, não deixaria Norris passar"

F1: Verstappen dá veredito sobre ordens da McLaren: "Se eu fosse Piastri, não deixaria Norris passar"

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Verstappen dá veredito sobre ordens da McLaren: "Se eu fosse Piastri, não deixaria Norris passar"
F1 - Ex-chefe de Tsunoda critica japonês: “Talentoso, mas não trabalha o suficiente”

F1 - Ex-chefe de Tsunoda critica japonês: “Talentoso, mas não trabalha o suficiente”

F1 Fórmula 1
F1 - Ex-chefe de Tsunoda critica japonês: “Talentoso, mas não trabalha o suficiente”
Após Steiner, Verstappen e Hamilton também discutem compra de equipes na MotoGP

Após Steiner, Verstappen e Hamilton também discutem compra de equipes na MotoGP

MGP MotoGP
Após Steiner, Verstappen e Hamilton também discutem compra de equipes na MotoGP

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros