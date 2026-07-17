F1: Verstappen dá veredito sobre ritmo da Red Bull na Bélgica
Tetracampeão ainda explicou problema inaceitável" com redução de marchas
Embora a Red Bull esperasse um GP da Bélgica de Fórmula 1 desafiador devido à ênfase na gestão de energia, os treinos de sexta-feira foram surpreendentemente encorajadores. Max Verstappen chegou até a marcar o melhor tempo no TL1, embora, para ele, isso simplesmente confirme que a equipe conseguiu colocar o RB22 numa boa janela de funcionamento.
Para o holandês, o segundo treino, o qual ele terminou quase meio segundo atrás do líder Kimi Antonelli, ofereceu um quadro mais representativo da realidade. "Foi tudo bem para mim, não tive grandes problemas. O carro esteve numa janela muito boa. Provavelmente no TL2 vocês viram um pouco mais a diferença real, mas isso não é nada chocante ou inesperado".
Ainda assim, Verstappen afirma conseguir sentir as deficiências da Red Bull no lado elétrico da unidade de potência nas longas retas de Spa: "É uma pista um pouco difícil com a gestão de energia. Parece que estamos um pouco mais lentos nas retas em comparação com alguns dos nossos concorrentes, mas em termos de equilíbrio tem estado bastante ok".
Verstappen says he still feels Red Bull's shortcomings on Spa's long straights
Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images
Porém, um aspecto com o qual Verstappen ficou menos satisfeito durante os dois treinos foi a sensação durante as reduções de marcha. O holandês chegou a descrevê-la como “inaceitável” pelo rádio da equipe, mas então explicou que fazia parte do processo habitual de ajuste fino do carro.
"Sou sempre muito sensível a essas coisas porque quero trabalhar nisso e melhorar. Acho que houve uma atualização de software ou um downgrade que levou um pouco de tempo para o câmbio aprender, mas então ficou um pouco melhor novamente no final", falou.
Embora esses problemas de redução de marcha não sejam visíveis, a mudança visual mais óbvia no carro da Red Bull neste fim de semana é, sem dúvida, a asa traseira. A equipe arquivou temporariamente a asa macarena após os dois acidentes de Verstappen em Spielberg e Silverstone, e espera reintroduzir o conceito, após modificações, no GP da Hungria.
Em Spa, o design mais convencional traz uma pequena penalidade de arrasto, mas, segundo Verstappen, isso não será um fator decisivo neste fim de semana.
"Ela simplesmente abre de forma diferente. Mas nós apenas nos concentramos em nós mesmos e, honestamente, não posso ficar desapontado nem nada. Foi um bom dia para nós. Não tenho certeza de quanto mais há ali em comparação com os outros, mas em termos de sensação foi tudo bem", finalizou.
FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa
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