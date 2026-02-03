F1: Verstappen declara torcida para primeiro pódio de Bortoleto

Em 2025, alguns dos novatos da Fórmula 1 surpreenderam ao subir no pódio pela primeira vez. Nesta temporada, a torcida de Max Verstappen vai para o seu grande amigo Gabriel Bortoleto.

O tetracampeão e seu novo companheiro de equipe Isack Hadjar responderam algumas perguntas sobre o novo ano. Verstappen não hesitou em colocar o nome do brasileiro como quem ele espera ver no pódio em alguma corrida.

Em tom de brincadeira, rapidamente Hadjar respondeu: "Eu não, espero". Vale lembrar que o brasileiro e o francês foram rivais na Fórmula 2.

Não é nenhum segredo que Verstappen e Bortoleto são muito próximos. Ao longo da temporada de 2025, os dois pilotos protagonizaram diversos momentos de parceria e conselhos dados pelo tetracampeão ao brasileiro.

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Mercado PEGA FOGO e TUDO da pré-temporada, com DIOGO sólido e com FOME! Tributo a CHUMBINHO. PC100!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!