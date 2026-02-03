Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

F1: Verstappen declara torcida para primeiro pódio de Bortoleto

Tetracampeão e brasileiro são muito amigos desde antes da estreia de Gabriel na categoria rainha

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Em 2025, alguns dos novatos da Fórmula 1 surpreenderam ao subir no pódio pela primeira vez. Nesta temporada, a torcida de Max Verstappen vai para o seu grande amigo Gabriel Bortoleto.

Leia também:

O tetracampeão e seu novo companheiro de equipe Isack Hadjar responderam algumas perguntas sobre o novo ano. Verstappen não hesitou em colocar o nome do brasileiro como quem ele espera ver no pódio em alguma corrida.

Em tom de brincadeira, rapidamente Hadjar respondeu: "Eu não, espero". Vale lembrar que o brasileiro e o francês foram rivais na Fórmula 2.

Não é nenhum segredo que Verstappen e Bortoleto são muito próximos. Ao longo da temporada de 2025, os dois pilotos protagonizaram diversos momentos de parceria e conselhos dados pelo tetracampeão ao brasileiro.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

