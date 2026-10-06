F1: Verstappen defende sistema de ultrapassagem no estilo da Indy

O novo regulamento da Fórmula 1 deveria inaugurar uma nova era de corridas sustentáveis e eficientes, trazendo uma divisão de 50/50 entre o motor a combustão e o elétrico. No entanto, Max Verstappen defende que o campeonato está indo na direção errada.

Em entrevista ao podcast P1 with Matt & Tommy, Verstappen recebeu uma pergunta simples: Se pudesse mudar uma regra na F1, qual seria?

Sem hesitar, o tetracampeão mundial deu uma resposta que deixa os mais entusiastas do automobilismo felizes: descartar os pesados e complicados híbridos V6 turbo e trazer de volta os V8 de aspiração natural.

Verstappen: "Isso resolve tantas coisas"

A F1 não ouve mais o rugido ensurdecedor de um motor V8 desde o final da temporada de 2013, pouco antes do início da polêmica era dos híbridos. Desde então, os carros se tornaram incrivelmente pesados e altamente dependentes do gerenciamento da bateria.

Quando questionado sobre a mudança de regra que ele mais gostaria de ver, Verstappen apontou imediatamente para a unidade de potência.

"Neste momento, mudar o motor de volta para um V8", afirmou Verstappen sem rodeios.

Para Verstappen, o retorno aos V8 não se resume apenas à nostalgia por carros mais barulhentos; é uma solução fundamental para os problemas de peso e dirigibilidade da geração atual.

"Isso resolve muitas coisas", explicou ele. "Um V8 de verdade é muito melhor em todos os cenários, sabe, em termos de dirigibilidade; é mais leve e muito mais divertido de pilotar".

Acabar com o DRS para o 'push to pass'

Talvez a parte mais sensacional da fantasia de Verstappen com os V8 seja sua solução para as ultrapassagens modernas. Desde 2011, a F1 conta com o Sistema de Redução de Arrastamento (DRS) — uma aba na asa traseira que reduz o arrastamento — para possibilitar ultrapassagens nas retas.

Verstappen acredita que um carro V8 mais leve, combinado com um pequeno impulso elétrico no estilo da Indy, poderia finalmente acabar com o DRS de vez.

"E se for preciso uma bateria minúscula para algo como um 'push to pass', de modo que também não precisemos mais do DRS", sugeriu Verstappen.

Ele explicou que um sistema manual de 'push to pass' dá ao piloto o controle para fazer manobras ousadas na frenagem, em vez de simplesmente ultrapassar um rival sem esforço no meio de uma reta só porque uma aba se abriu.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Isso é potente o suficiente para gerar uma ultrapassagem, mas é no final da reta que você precisa arriscar uma manobra", observou ele, acrescentando que, às vezes, o DRS é "potente demais em certos trechos".

Embora a F1 tenha como meta o retorno aos motores V8 a partir de 2030, a configuração ideal de Verstappen ainda é deliciosamente à moda antiga.

"No meu mundo ideal, V8, V10, mas acho que hoje em dia será mais o V8; isso vai ser ótimo. Muito mais divertido de pilotar", concluiu Verstappen. "E se você adicionar, digamos, uma bateria pequena para dar aquele empurrãozinho na ultrapassagem, então acho que está tudo bem".

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