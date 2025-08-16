Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Hungria

F1 - Verstappen deposita confiança na Red Bull: "Estamos reconstruindo"

Equipe está apenas em quarta na tabela, mas o tetracampeão defende que a situação não deve continuar tão negativa

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Max Verstappen já confirmou que continuará com a Red Bull na próxima temporada, apesar de todos os rumores de que ele deixaria Milton Keynes para se juntar à Mercedes em 2026. A equipe austríaca não está em seu melhor momento na Fórmula 1, mas o tetracampeão está confiante de que esse não deve ser o cenário para sempre.

Em entrevista ao GPblog, o holandês comentou a fase que a equipe enfrenta e como eles estão recomeçando, dando alguns passos para trás, antes de reconquistarem a posição que se encontravam nas últimas temporada.

"A equipe passou de, claro, vencer campeonatos antes de eu chegar, para, quando cheguei, estar em uma fase de reconstrução, e então nós realmente voltamos ao auge de vencer campeonatos. Agora eu sinto que estamos passando por outra reconstrução".

"Continuamos sendo, claro, uma equipe muito forte, mas acho que, para dar mais um passo à frente, há uma pequena reconstrução ou talvez uma reestruturação, e também a necessidade de entender um pouco melhor o que está acontecendo. E isso, claro, leva um pouco de tempo, mas espero que não muito tempo".

Verstappen também deixou claro que não está muito preocupado com a mentalidade da equipe. O piloto defende que eles já entenderam quais são os problemas do carro e será necessário algum tempo para contornar a situação, mas ele espera que "não seja muito tempo".

No momento, a Red Bull é a apenas a quarta colocada no campeonato de construtores, mesmo com Verstappen em terceiro contra a dupla da McLaren. Com a mudança de regulamento da próxima temporada, é improvável que o time de Milton Keynes traga grandes atualizações para o restante do ano.

Livia Veiga
Livia Veiga
