O tetracampeão da Fórmula 1 Max Verstappen teve uma sexta-feira de treinos livres encurtada e um tanto problemática no Bahrein. Ele revelou que não está satisfeito com a performance do carro da Red Bull no circuito do país do Oriente Médio.

Depois de ter que ceder seu carro ao piloto reserva Ayumu Iwasa para a primeira sessão de treinos livres, Verstappen percorreu seus primeiros metros do fim de semana na segunda sessão de treinos.

Max fez 27 voltas e registrou 1min31s330 com os pneus macios, terminando em sétimo lugar na sexta-feira no Bahrein. A diferença em relação ao piloto mais rápido, Oscar Piastri da McLaren, é de 0s825.

"Simplesmente difícil", refletiu Verstappen após a segunda sessão de treinos. "É claro que demorou uma ou duas voltas para eu me acostumar, mas a diferença ainda era enorme depois disso. Portanto, não estou completamente satisfeito".

Inicialmente, o holandês reclamou da pilotagem do RB21 e, mais tarde, várias vezes dos freios. "Tenho muita dificuldade com a falta de aderência e a sensação do carro em geral", disse o piloto da Red Bull. "O equilíbrio não estava muito ruim, mas mal estava lá".

"Ainda temos muito trabalho a fazer, também no que diz respeito à stint longa", continuou. "Estamos muito lentos. Sinceramente, não foi muito divertido durante a longrun. No final, parecia quase um exercício de drifting". Sobre a diferença com a McLaren, ele comentou: "Isso é importante. Também abordamos a sexta-feira de forma um pouco diferente desta vez, então essa diferença é muito grande".

Tsunoda ainda otimista

Yuki Tsunoda também não parecia estar 'se divertindo' com a Red Bull no Bahrein. Ele foi apenas o 18º na tabela de tempos no final do dia. "Foi uma sessão um pouco confusa", disse o piloto japonês sobre a segunda sessão de treinos. "Não fiz uma volta perfeita e também houve alguns erros de comunicação pelo rádio."

De acordo com Tsunoda, ele ainda está se acostumando com seu novo ambiente. "Tudo isso faz parte do processo de aprendizado. Mas, obviamente, não foi a sessão mais agradável".

Sobre as sessões de sábado e domingo, Yuki disse: "Espero que as coisas melhorem. Tem que ser melhor do que está sendo agora. Tenho certeza de que vamos mudar muita coisa. Pode parecer que estou tendo dificuldades agora, mas sei que ainda há muito tempo a ser ganho apenas trabalhando melhor. Ainda há tempo livre. Portanto, ainda estou otimista".

