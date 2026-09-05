F1 - Verstappen desabafa sobre quali de Monza: "Sempre algo dá errado"

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Sexto no grid de largada do GP da Itália, holandês revelou falha no eixo traseiro do RB22 e lamentou sequência de problemas com a Red Bull em 2026

Andrei Gobbo Kevin Hermann
Publicado:

Max Verstappen terminou com o sexto melhor tempo da classificação para o GP da Itália de Fórmula 1, mas não ficou nada satisfeito com o resultado. Após o quali, o tetracampeão mundial desabafou sobre um problema do carro da Red Bull, mais um da lista de reclamações envolvendo o RB22 em 2026.

O editor recomenda:

Em entrevista à Sky Sports Alemanha, Verstappen afirmou que todo final de semana de corridas ele enfrenta algum problema diferente com o monoposto de 2026 da Red Bull.

"Sempre algo diferente, na verdade. O ano todo vem acontecendo alguma coisa no eixo traseiro — pode acontecer nos treinos livres, na classificação ou na corrida". 

"Agora aconteceu de novo na classificação, e isso custou tempo de volta. É uma pena, claro, porque acho que no TL3 o equilíbrio do carro não estava ruim. Mas é isso, sempre algo dá errado, e isso é lamentável".

Ao ser questionado se o problema era o mesmo da falha na asa dianteira, o tetracampeão negou, mas ressaltou que este é apenas mais um item na lista de problemas do RB22: "Não, esse não foi o problema. Mas temos muitos problemas este ano, e esse é apenas um deles".

Sobre a última tentativa de volta rápida, sem a ajuda de Liam Lawson, que foi eliminado no Q2, o holandês admitiu que não foi como ele esperava: "A última volta não foi boa. Mas no final da volta anterior até que foi ok. Acho que teve várias pessoas nessa última volta que não melhoraram o tempo. É assim mesmo", concluiu.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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