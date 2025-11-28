A batida de Max Verstappen em George Russell no GP da Espanha, em junho, ainda continua a ser polêmica, especialmente na reta final de 2025, quando o holandês pode sentir falta dos pontos perdidos no incidente. No entanto, o tetracampeão da Fórmula 1 descartau o momento como o único ponto que, caso ele perca o campeonato de pilotos, causou a derrota.

A disputa pelo título de 2025 segue em aberto, com Lando Norris liderando por 24 pontos e Verstappen e Oscar Piastri empatados em segundo.

Um dos momentos que pode ter afetado as chances foi a batida do holandês da Red Bull em Russell no GP da Espanha, em junho. Pela ação de Max, os comissários decidiram puní-lo em 10 segundos, fazendo ele cair para a décima colocação.

Alguns comentarista apontam tal situação como o ponto em que Verstappen perdeu o campeonato de 2025, mas a reviravolta de resultados que fez o tetracampeão recuperar a diferença para a dupla da McLaren reaviveu o debate.

Em entrevista ao canal da F1 no YouTube, Max foi questionado se arrepende ou não do momento: "Eu me arrependo de como lidei com a situação na época, mas você também precisa entender como cheguei a esse ponto", começou.

"Fizemos muitas coisas erradas naquela decisão antes mesmo de eu chegar ao momento, como você poderia chamá-lo, em que fiquei chateado ou algo assim, mas também porque me importo muito. Eu também poderia facilmente ter dito, bem, tanto faz, a corrida está terminada de qualquer maneira, mas não sou assim".

Apesar disso, Verstappen aponta que o incidente não é pode ser apontado como a possível causa da perda do título: "Mas é claro que esse é um momento em que você olha para trás e não está tudo bem, mas também não é um momento em que, no final da temporada, digamos que eu perca o campeonato, não é um momento em que eu direi que foi o momento em que o perdi, porque o perdemos devido ao nosso desempenho geral".

"Ainda estivemos no campeonato também por causa do nosso desempenho, porque maximizamos ou superamos o desempenho em outros lugares, ou simplesmente fomos melhores na execução", concluiu.

