Fórmula 1 GP do Catar

F1: Verstappen descarta batida em Russell como única causa de possível perda de título

Tetracampeão foi punido no GP da Espanha após atingir carro do britânico da Mercedes em Barcelona, em Junho

Redação Motorsport.com
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A batida de Max Verstappen em George Russell no GP da Espanha, em junho, ainda continua a ser polêmica, especialmente na reta final de 2025, quando o holandês pode sentir falta dos pontos perdidos no incidente. No entanto, o tetracampeão da Fórmula 1 descartau o momento como o único ponto que, caso ele perca o campeonato de pilotos, causou a derrota.

Leia também:

A disputa pelo título de 2025 segue em aberto, com Lando Norris liderando por 24 pontos e Verstappen e Oscar Piastri empatados em segundo.

Um dos momentos que pode ter afetado as chances foi a batida do holandês da Red Bull em Russell no GP da Espanha, em junho. Pela ação de Max, os comissários decidiram puní-lo em 10 segundos, fazendo ele cair para a décima colocação.

Alguns comentarista apontam tal situação como o ponto em que Verstappen perdeu o campeonato de 2025, mas a reviravolta de resultados que fez o tetracampeão recuperar a diferença para a dupla da McLaren reaviveu o debate.

Em entrevista ao canal da F1 no YouTube, Max foi questionado se arrepende ou não do momento: "Eu me arrependo de como lidei com a situação na época, mas você também precisa entender como cheguei a esse ponto", começou.

"Fizemos muitas coisas erradas naquela decisão antes mesmo de eu chegar ao momento, como você poderia chamá-lo, em que fiquei chateado ou algo assim, mas também porque me importo muito. Eu também poderia facilmente ter dito, bem, tanto faz, a corrida está terminada de qualquer maneira, mas não sou assim".

Apesar disso, Verstappen aponta que o incidente não é pode ser apontado como a possível causa da perda do título: "Mas é claro que esse é um momento em que você olha para trás e não está tudo bem, mas também não é um momento em que, no final da temporada, digamos que eu perca o campeonato, não é um momento em que eu direi que foi o momento em que o perdi, porque o perdemos devido ao nosso desempenho geral".

"Ainda estivemos no campeonato também por causa do nosso desempenho, porque maximizamos ou superamos o desempenho em outros lugares, ou simplesmente fomos melhores na execução", concluiu.

