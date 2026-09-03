Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Russell descarta favoritismo da Mercedes em Monza: "Luta entre quatro equipes"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Russell descarta favoritismo da Mercedes em Monza: "Luta entre quatro equipes"

MotoGP: Marc Márquez revela imagem chocante de seu braço direito

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Marc Márquez revela imagem chocante de seu braço direito

F1: Hadjar deve perder GP da Espanha após fratura no punho

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Hadjar deve perder GP da Espanha após fratura no punho

F1: "Hamilton tem prioridade" na classificação de Monza, explica Leclerc

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: "Hamilton tem prioridade" na classificação de Monza, explica Leclerc

F1: Chefe da Haas faz lista de candidatos e detalha testes em Portimão

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Chefe da Haas faz lista de candidatos e detalha testes em Portimão

F1: Verstappen descarta "milagre da Red Bull" no GP da Itália

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Verstappen descarta "milagre da Red Bull" no GP da Itália

F1: Equipes concordam em reduzir tempo das corridas de 2027, diz site

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Equipes concordam em reduzir tempo das corridas de 2027, diz site

F1: Com Norris garantido até 2030, Piastri quebra silêncio sobre futuro na McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Com Norris garantido até 2030, Piastri quebra silêncio sobre futuro na McLaren
Fórmula 1 GP da Itália

F1: Verstappen descarta "milagre da Red Bull" no GP da Itália

Tetracampeão alerta para déficit do RB22 em circuitos que exigem uso intenso da bateria e admite que ADUO complica recuperação da Red Bull

Andrei Gobbo Ronald Vording
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Max Verstappen vive uma temporada difícil em 2026, com uma seca de vitórias e problemas com o carro da Red Bull. Agora, o tetracampeão afirmou que não espera que a equipe austríaca tenha um bom desempenho no GP da Itália de Fórmula 1, especialmente pelas dificuldades do RB22 em circuitos que exigem muita energia do motor híbrido, como Monza.

O editor recomenda:

Outro ponto que gerou polêmica nos últimos dias e que atrapalha o avanço dos 'taurinos' na F1 é a definição de que o motor Red Bull-Ford é a referência para a medição do ADUO. Com isso, a fabricante não pode fazer atualizações nas unidades de potência, o que é um baque para o time austríaco.

Mesmo assim, Verstappen afirmou que a gestão de energia é um ponto fraco da equipe e, por isso, não espera que a Red Bull consiga ter bons resultados na pista italiana.

"Hoje em dia é 50/50 entre motor e bateria. E nas pistas menos eficientes não temos sido particularmente bons com a energia. Então, não espero milagres aqui. Ainda vai ser difícil".

Além disso, Max também apontou que a equipe austríaca segue em desvantagem em relação às rivais, que seguem atualizando os carros com maior frequência.

"Sabe, outras equipes ao nosso redor estão trazendo atualizações no momento. Então, elas estão dando passos à frente. Nós já estávamos atrás antes. Então, não espero que isso mude agora". 

"Mas estamos apenas tentando aprender mais sobre o carro e sobre as coisas que queremos mudar para o ano que vem também".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Sobre a polêmica envolvendo a possível performance abaixo do esperado dos carros de 2026 em Monza pelos regulamentos técnicos atuais, Verstappen espera que será uma etapa "bem dolorosa".

"[Monza] é muito ineficiente em termos de energia. Mas também não quero ser muito negativo em relação a tudo isso. É o que é. Eu aceitei isso mentalmente. Além disso, estou preparado para um fim de semana um pouco diferente. Não dá para forçar isso. Só preciso ser cuidadoso com o acelerador"

"Isso acontece em muitas pistas onde estão sendo feitas mudanças para tentar melhorar. Mas melhor não significa resolvido. Então, está, está longe de estar resolvido".

"Mas todo mundo está tentando fazer o melhor que pode, a FIA, a F1 para tentar lidar com a situação. Não tenho certeza se vai mudar muito [as ultrapassagens". Mas vamos ver", concluiu.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Equipes concordam em reduzir tempo das corridas de 2027, diz site
Próximo artigo F1: Chefe da Haas faz lista de candidatos e detalha testes em Portimão

Principais comentários
Mais de
Andrei Gobbo

F1: Chefe da Haas faz lista de candidatos e detalha testes em Portimão

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Chefe da Haas faz lista de candidatos e detalha testes em Portimão

F1: Com Norris garantido até 2030, Piastri quebra silêncio sobre futuro na McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Com Norris garantido até 2030, Piastri quebra silêncio sobre futuro na McLaren

F1: Leclerc admite que pensou em 'imitar' estilo de Hamilton para recuperar ritmo na Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Leclerc admite que pensou em 'imitar' estilo de Hamilton para recuperar ritmo na Ferrari

Últimas notícias

F1 - Russell descarta favoritismo da Mercedes em Monza: "Luta entre quatro equipes"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Russell descarta favoritismo da Mercedes em Monza: "Luta entre quatro equipes"

MotoGP: Marc Márquez revela imagem chocante de seu braço direito

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Aragón
MotoGP: Marc Márquez revela imagem chocante de seu braço direito

F1: Hadjar deve perder GP da Espanha após fratura no punho

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Hadjar deve perder GP da Espanha após fratura no punho

F1: "Hamilton tem prioridade" na classificação de Monza, explica Leclerc

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: "Hamilton tem prioridade" na classificação de Monza, explica Leclerc