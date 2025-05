O piloto da Red Bull Max Verstappen diz que não está pensando em abandonar a equipe que lhe deu quatro títulos mundiais consecutivos na Fórmula 1, apesar de suas dificuldades com o carro 2025. No entanto, não descartou que "coisas estranhas" poderiam o tirar da escuderia taurina.

Verstappen entrou para a Red Bull vindo da equipe irmã, a Toro Rosso, em 2016 e venceu sua primeira corrida com a equipe de Milton Keynes no mesmo ano. Desde então, ele somou mais 63 vitórias em corridas e conquistou quatro títulos mundiais entre 2021 e 2024 - todos com a máquina da Red Bull.

No entanto, depois de um período dominante com a equipe, Verstappen está tendo dificuldades em 2025 com um carro complicado e uma concorrência feroz da McLaren. Apesar disso, o holandês diz que ainda planeja correr com a Red Bull em 2026.

"Eu sempre disse isso à equipe", disse Verstappen ao jornal holandês De Telegraaf. "Essa é a intenção, a menos que coisas estranhas aconteçam. Mas essa [uma saída] não é minha intenção no momento".

As observações de Verstappen foram um longo caminho para confirmar seu compromisso com a Red Bull, mas não chegaram a ser um "não" absoluto à possibilidade de uma mudança de lealdade antes da mudança nas regras da F1 em 2026.

O holandês já foi vinculado à Aston Martin para seguir o ex-designer da Red Bull, Adrian Newey, bem como a uma surpreendente mudança para a Mercedes.

No entanto, ele acrescentou que não estava pensando em nenhuma mudança em potencial nesta fase da temporada de 2025. "Porque primeiro quero ver como será o resto da temporada - ou pelo menos parte dela", disse o holandês ao De Telegraaf. "Que passos grandes e decentes possam ser dados pela equipe".

"As próximas corridas são muito importantes. Sim, também para o meu futuro. Então, não estou falando necessariamente apenas do próximo ano, mas em geral. Acho que todos na equipe também percebem isso".

Embora a equipe pela qual Verstappen correrá ainda não esteja definida, apesar de ele ter um contrato com a Red Bull até o final de 2028, uma coisa é certa: Verstappen não está se afastando da F1 tão cedo.

De fato, o tetracampeão disse que os rumores de um período sabático ou de uma pausa na F1 "não são verdadeiros em nenhum caso".

"Não há dúvida disso, minha intenção é continuar na Fórmula 1 pelo menos até 2028", disse ele. "Obviamente, não gosto de tudo nesse ambiente, mas gosto de trabalhar com as pessoas ao meu redor e da corrida em si. Embora um quarto lugar, como em Miami, não seja o motivo pelo qual estou fazendo isso. Mas é sempre melhor do que terminar em último".

A Red Bull espera melhorar o quarto lugar de Verstappen em Miami neste fim de semana em Ímola. A equipe levou uma série de atualizações para a pista na Itália com o objetivo de diminuir a diferença para a líder do campeonato, a McLaren.

