Fórmula 1 GP da Hungria

F1: Verstappen descreve plano para atacar queda de desempenho da Red Bull

Holandês disse que está aceitando a queda de forma da equipe, concentrando-se em aprender com o carro atual antes dos novos regulamentos de 2026

Lydia Mee
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen falou abertamente sobre como quer lidar com o desempenho atual da Red Bull na Fórmula 1, buscando atacar a queda de desempenho da equipe.

Leia também:

O holandês garantiu quatro campeonatos consecutivos de pilotos entre 2021 e 2024, quando a equipe de Milton Keynes dominou os primeiros anos da era do efeito solo. Mas a temporada de 2025 até agora não viu a mesma forma taurina. Depois de não conseguir defender o título de construtores em 2024, a escuderia austríaca tem se esforçado para encontrar seu domínio este ano.

Embora deva ser frustrante não ser tão competitivo como era antes, Verstappen disse ao F1.com que ele só precisa aceitar a posição em que a equipe se encontra atualmente.

"Você também precisa aceitar a situação em que se encontra", comentou. "Sim, não somos os mais rápidos no momento, mas também não somos os mais lentos. Sempre queremos ser melhores e, na verdade, era assim quando estávamos vencendo. Agora não estamos vencendo tanto assim".

"Tentamos apenas nos concentrar em entender um pouco melhor o carro, onde podemos encontrar nosso tempo, porque, é claro, no próximo ano haverá novos regulamentos, mas acho que ainda há muito a aprender também neste ano".

Ele acrescentou: "Eu tive muitos anos antes em que não tive um carro vencedor, então a Fórmula 1 é assim, e você sabe disso, então não é uma coisa muito difícil de fazer [compartimentar e lidar]".

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

O piloto de 27 anos marcou 187 dos 194 pontos da equipe. Ele começou o ano com o novato Liam Lawson como companheiro de equipe, mas o neozelandês foi substituído por Yuki Tsunoda depois de apenas dois finais de semana de corrida. A Red Bull vem lutando há algum tempo para encontrar um companheiro de equipe capaz de extrair o mesmo desempenho do carro que o tetracampeão.

Embora Tsunoda tenha tido dificuldades para se adaptar ao equipamento da Red Bull, Verstappen defendeu o piloto japonês durante o fim de semana do GP da Espanha.

"Yuki não é uma panqueca", disse ele à mídia. "Isso [com o segundo piloto da Red Bull] está acontecendo há muito tempo. Talvez isso seja um sinal. De quê? Isso você pode decidir por si mesmo".

Lydia Mee Fórmula 1 Max Verstappen Red Bull Racing
