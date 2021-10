O GP da Turquia de Fórmula 1 começou nesta sexta-feira (08) com os dois primeiros treinos livres. Lewis Hamilton liderou as duas sessões e Max Verstappen ficou apenas na quinta colocação no TL2, a 0s635 do rival.

Após os trabalhos na pista, Verstappen comentou o desempenho de sua Red Bull, com o holandês demonstrando preocupação com o que foi visto.

“Tentamos algumas coisas em comparação ao TL1, mas também o TL1 não foi tão bom”, disse Verstappen. “Ainda estamos procurando um pouco o que fazer. É um pouco diferente aqui, não temos muitos dados com carro, então parece que temos uma longa noite pela frente para tentar torná-lo um pouco melhor, porque hoje não foi o melhor dos dias.”

A pista da Turquia voltou à F1 no ano passado, mas com muitos problemas de aderência. Sobre isso, ele não vê a situação se repetindo: “É uma pista muito legal, e agora está em condições normais. Estou ansioso pelo fim de semana para correr.”

Pela troca de componente da unidade de potência, Hamilton terá uma punição de 10 lugares no grid em Istambul, o que pode ajudar Verstappen em relação às suas pretensões no campeonato. Questionado sobre esse assunto, ele se esquivou.

“Temos que nos concentrar em nós mesmos, e hoje não foi tão bom. Vamos trabalhar.”

