George Russell criticou duramente Max Verstappen após a classificação do GP de Las Vegas de Fórmula 1. No entanto, o holandês respondeu à fala do piloto da Mercedes com uma vitória dominante e comentários extremamente ácidos.

Os dois se envolveram em um incidente no TL3 de Vegas, quando Verstappen violou o que Russell considerava um acordo de cavalheiros ao ultrapassá-lo antes de uma volta rápida. O britânico tentou recuperar a posição, mas o tetracampeão tentou, sem sucesso, fechar a porta, e os dois acabaram se envolvendo em uma pequena colisão.

A confusão levou os comissários a advertir Verstappen por se deslocar durante a frenagem, enquanto Russell culpou seu rival na Sky Sport Italia: “Ele faz isso semana após semana com muitos pilotos e todo mundo aceita, e eu não vou simplesmente aceitar que alguém me prejudique assim e ande por aí como se fosse maior e melhor do que todo mundo. Alguém tem que enfrentar esse cara".

24 horas depois, Verstappen segurou os dois Mercedes e conquistou a vitória em uma corrida cheia de reviravoltas, na qual os dois se alternaram na liderança durante toda a prova. Russell bateu ao travar as rodas ao tentar ultrapassar por dentro seu companheiro de equipe Kimi Antonelli pela segunda colocação na volta 48 de 50, terminando em nono – e, aos olhos de Verstappen, isso diz muito.

“Bem, quer dizer, não é como se tivesse dado certo hoje. O negócio é que ele fala muito fora da pista. E, sinceramente, para mim isso não importa muito, porque ele está tão abaixo do meu nível que nem faz sentido eu tentar rebater isso, então não me incomoda.

“E hoje o karma foi cruel. Foi honestamente fantástico quando olhei no retrovisor e vi o que estava acontecendo. Eu pensei: ‘Fantástico! Meu dia só está melhorando’. E, claro, quando cruzei a linha de chegada em primeiro, meu dia ficou completo".

Verstappen pode não se importar com o segundo lugar no campeonato, mas sua vitória e o resultado ruim de Russell significam que ele agora tem uma vantagem de 40 pontos sobre o piloto da Mercedes, faltando apenas duas etapas – apenas Lewis Hamilton está mais próximo, embora ainda esteja 37 pontos atrás.

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