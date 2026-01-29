Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 Teste de pré-temporada em Barcelona

F1: Verstappen detalha papel de 'azarão' na briga contra McLaren em 2025

Tetracampeão pela Red Bull admitiu que luta pelo título no ano passado trouxe mais apoio positivo dos fãs da categoria

Lydia Mee
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Após anos dominando a Fórmula 1, Max Verstappen se viu como azarão durante sua luta pelo campeonato em 2025. Sua recuperação de desempenho após a pausa de meio de temporada resultou em ele perder o título de pilotos por apenas dois pontos para Lando Norris. No entanto, o tetracampeão admitiu que o novo papel foi "agradável" e resultou em maior apoio dos fãs.

Leia também:

Embora preferisse repetir uma temporada dominante como a de 2023, quando venceu 19 das 22 corridas, Verstappen admitiu que foi bom ser recebido com mais entusiasmo dos fãs do que com vaias da torcida.

"Honestamente, eu não mudei como pessoa", disse durante uma participação no podcast The Fast and The Curious. "É só que você naturalmente assume um papel diferente porque não está vencendo tantas corridas como antes. Mas, no fim das contas, para mim, isso é mais importante. Eu mudei? Não, não mudei. Então, isso é tudo que posso realmente dizer sobre isso".

Quando perguntado se sentiu mais positividade dos fãs em 2025, o tetracampeão acrescentou: "Sim, acho que quando você é meio azarão, isso acontece naturalmente, mas é bom. É bom ter pessoas torcendo em vez de vaiando ou algo assim".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

"Às vezes [ser o azarão] foi agradável. A segunda metade foi mais prazerosa que a primeira. Mas para mim, 2023 ainda é minha temporada favorita".

"Não foi entediante para mim porque eu sempre estava me desafiando. Isso é sempre o que acontece. As pessoas dizem: 'Ah, você é o líder e relaxa', mas eu não relaxo. Estou totalmente focado e há muito envolvido para tentar ter esses tipos de resultados".

O holandês está se preparando para sua 12ª temporada na F1, que também trará um novo conjunto de regulamentos para o campeonato. O shakedown privado para a temporada 2026 está acontecendo atualmente em Barcelona antes dos testes no Bahrein, de 11 a 13 de fevereiro e de 18 a 20 de fevereiro.

Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Artigo anterior ANÁLISE F1: Alpine traz asa traseira inovadora para 2026; entenda
Próximo artigo F1: Hamilton revela nova obsessão após vender coleção de supercarros

