F1: Verstappen detalha papel de 'azarão' na briga contra McLaren em 2025
Tetracampeão pela Red Bull admitiu que luta pelo título no ano passado trouxe mais apoio positivo dos fãs da categoria
Após anos dominando a Fórmula 1, Max Verstappen se viu como azarão durante sua luta pelo campeonato em 2025. Sua recuperação de desempenho após a pausa de meio de temporada resultou em ele perder o título de pilotos por apenas dois pontos para Lando Norris. No entanto, o tetracampeão admitiu que o novo papel foi "agradável" e resultou em maior apoio dos fãs.
Embora preferisse repetir uma temporada dominante como a de 2023, quando venceu 19 das 22 corridas, Verstappen admitiu que foi bom ser recebido com mais entusiasmo dos fãs do que com vaias da torcida.
"Honestamente, eu não mudei como pessoa", disse durante uma participação no podcast The Fast and The Curious. "É só que você naturalmente assume um papel diferente porque não está vencendo tantas corridas como antes. Mas, no fim das contas, para mim, isso é mais importante. Eu mudei? Não, não mudei. Então, isso é tudo que posso realmente dizer sobre isso".
Quando perguntado se sentiu mais positividade dos fãs em 2025, o tetracampeão acrescentou: "Sim, acho que quando você é meio azarão, isso acontece naturalmente, mas é bom. É bom ter pessoas torcendo em vez de vaiando ou algo assim".
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images
"Às vezes [ser o azarão] foi agradável. A segunda metade foi mais prazerosa que a primeira. Mas para mim, 2023 ainda é minha temporada favorita".
"Não foi entediante para mim porque eu sempre estava me desafiando. Isso é sempre o que acontece. As pessoas dizem: 'Ah, você é o líder e relaxa', mas eu não relaxo. Estou totalmente focado e há muito envolvido para tentar ter esses tipos de resultados".
O holandês está se preparando para sua 12ª temporada na F1, que também trará um novo conjunto de regulamentos para o campeonato. O shakedown privado para a temporada 2026 está acontecendo atualmente em Barcelona antes dos testes no Bahrein, de 11 a 13 de fevereiro e de 18 a 20 de fevereiro.
Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: "Fantástico" motor Red Bull-Ford empolga equipe no teste de Barcelona
F1: Mekies apresenta plano para manter Verstappen na Red Bull
Para Verstappen correr nas 24 Horas de Nurburgring, Mercedes solicita adiamento da NLS
Ford: Horner merece respeito, mas Mekies tem uma vantagem na F1
F1: Red Bull demonstra perplexidade com funcionamento do motor em Barcelona
F1 - Russell se impressiona com motores Red Bull e Ferrari: "Não é bem como era em 2014!"
Últimas notícias
F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open
F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto
F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona
F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários