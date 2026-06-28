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F1: Verstappen detalha problemas que o impediram de brigar pela vitória na Áustria

Apesar das dificuldades, tetracampeão elogiou trabalho da equipe e comentou sobre os aspectos positivos do fim de semana

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, da Red Bull, disse ter sido satisfatório finalmente lutar pela vitória no GP da Áustria de Fórmula 1, detalhando ainda os problemas do carro que o impediram de enfrentar George Russell.

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Num RB22 profundamente revisto, Verstappen e a equipe mostraram-se muito mais competitivos na corrida em casa do time austríaco, com o tetracampeão mundial quase se classificando na primeira fila, atrás de Russell, até um acidente na penúltima curva o deixar com o quinto tempo.

Mas Verstappen se recuperou na corrida, enfrentando as Mercedes. Depois de ultrapassar Lewis Hamilton numa prolongada batalha roda a roda, o holandês conseguiu pressionar Russell, levando o britânico a antecipar a última parada nos boxes para evitar ser ultrapassado pela estratégia da Red Bull.

Verstappen então adiou sua última ida aos boxes para construir uma vantagem de pneus, mas perdeu muito tempo, criando um verdadeiro desafio no final da corrida. Além disso, problemas de comportamento com o eixo traseiro também contribuíram para que ele não conseguisse lutar plenamente pela primeira vitória da temporada, embora ele ainda tenha ficado satisfeito.

"O positivo é que esta foi a primeira vez em que senti que podia lutar de verdade pela vitória", disse Verstappen. "Na primeira metade da corrida fomos mais competitivos, porque, por algum motivo, na segunda metade algo parecia errado na traseira do carro. Tudo ficou extremamente difícil: saltos, zebras, tração... simplesmente desapareceu por completo".

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"É uma pena, mas estar tão perto de uma vitória, é um grande esforço da equipe. Trabalharam muito para trazer estas atualizações para o carro e esta é a primeira vez em que me senti realmente competitivo e pude forçar um pouco mais", continuou. 

Durante a prova, Verstappen disse pelo rádio ao seu engenheiro de corrida, Gianpiero Lambiase, que ficar mais tempo em pista antes da sua última parada "não era a decisão certa". Analisando após a bandeira, o holandês continua acreditando nisso.

"Acho que tinha a [vantagem] de degradação sobre o George, mas também sabia que seria um stint muito longo até o fim", explicou. "Pessoalmente, senti que durante as voltas em que fiquei a provavelmente perdi um pouco demais em comparação com o que recuperei com as voltas extra com pneus novos".

"Mas é fácil dizer isso agora. Ainda assim, tivemos uma corrida muito boa, para ser honesto. Foi um caminho bastante longo até chegar aqui [ao pódio] e ter uma oportunidade real. Isso já é [positivo]", concluiu. 

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

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