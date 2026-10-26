Max Verstappen garantiu seu 10º pódio na temporada 2026 da Fórmula 1 em Austin, o sexto consecutivo desde seu acidente em Zandvoort. É uma estatística impressionante, embora não tenha sido suficiente para satisfazê-lo no Circuito das Américas, especialmente após uma série de problemas na Red Bull.

No sábado, o ritmo parecia suficiente para conquistar a pole position – pelo menos a julgar pela impressionante volta de Verstappen no Q2 –, mas ele, inexplicavelmente, perdeu aderência no Q3.

Com base nos treinos livres, seu ritmo de corrida ainda parecia bom o suficiente para disputar a vitória, mas, segundo Verstappen, muitas pequenas coisas deram errado durante a corrida.

“Foi bem frustrante, para ser sincero, simplesmente não foi uma corrida muito boa para nós”, disse Verstappen na coletiva de imprensa pós-corrida.

Essa frustração decorre, em parte, de problemas que vêm incomodando a Red Bull há algum tempo e, em parte, de decisões específicas para esta corrida que, no fim das contas, saíram pela culatra.

“Em retrospecto, é claro, é muito fácil dizer, mas, por alguma razão, os compostos mais macios não estavam funcionando muito bem hoje. Além disso, acho que a maneira como usamos nossos pneus foi errada, a ordem dos stints".

“Acho que, em determinado momento, ficou bem claro que os pilotos com os compostos mais duros estavam conseguindo bastante aderência, então acho que não reagimos direito a isso".

"Provavelmente ficamos um pouco presos demais à nossa convicção das duas últimas corridas, nas quais os compostos mais macios foram os mais rápidos. Mas, claramente, aqui isso não funcionou".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Nos últimos GPs, essa tinha sido uma das áreas em que a Red Bull era diferenciada. O RB22 vinha se saindo particularmente bem no gerenciamento dos pneus mais macios e em mantê-los dentro da janela operacional ideal, mas em Austin o oposto se provou verdadeiro, como o chefe de equipe Laurent Mekies também admitiu após a corrida.

Verstappen também reclamou pelo rádio da equipe sobre problemas relacionados à unidade de potência, aos quais a equipe respondeu com algumas sugestões de frenagem com o motor.

“Além da estratégia, tivemos muitos problemas com a unidade de potência, cujo comportamento nas curvas era muito inconsistente. A cada volta e a cada curva, o comportamento era diferente”, disse Verstappen.

“Não dá para encontrar um ritmo, não dá para ter qualquer tipo de consistência no carro. E ainda tive uma parada nos boxes lenta também, então, sim, muitas coisas hoje simplesmente não deram certo".

Dois problemas recorrentes continuam incomodando a Red Bull

Embora os problemas de estratégia e da unidade de potência tenham sido específicos desta corrida, há dois outros fatores com os quais a Red Bull vem enfrentando dificuldades ao longo do ano: a comunicação por rádio e as largadas ruins.

Sobre os inícios de prova, Verstappen explicou que sua largada em Austin não foi tão ruim assim, mas simplesmente em linha com a média da Red Bull neste ano – que tem estado consistentemente abaixo do esperado.

“Não perdi nenhuma posição, então não foi tão ruim assim. É normal. Minha largada foi normal, só que consistentemente uma m...", disse Verstappen, sem terminar a palavra final para evitar palavrões durante a coletiva de imprensa da FIA.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

A comunicação por rádio também se tornou um problema recorrente. Em Singapura, seu engenheiro de corrida, Gianpiero Lambiase, não conseguia ouvir Verstappen, forçando-os a mudar para uma comunicação codificada.

Mekies disse posteriormente que a Red Bull estava levando o problema muito a sério e queria encontrar uma “solução forte”, mas essa solução evidentemente ainda não havia se concretizado em Austin.

No Circuito das Américas, tanto Hadjar quanto Verstappen enfrentaram problemas de comunicação com a equipe. No caso de Verstappen, ele não conseguia ouvir Tom Hart, que estava atuando como seu engenheiro de corrida neste fim de semana para começar a construir uma relação de trabalho para o futuro.

“Não é a segunda vez. Já são, não sei quantas vezes este ano. Talvez devêssemos simplesmente começar a nos comunicar por linguagem de sinais! Provavelmente é mais barato também”, brincou Verstappen. “Mas sim, é um desastre. É realmente frustrante, para ser sincero".

Somados, todos esses contratempos fizeram com que a Red Bull não conseguisse extrair todo o potencial do RB22 no Texas. Os membros da equipe reconhecem que Kimi Antonelli também levou vantagem em termos de ritmo absoluto, embora a frustração de Verstappen se deva principalmente ao fato de a Red Bull nem mesmo ter alcançado o nível que vinha almejando.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!