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Tetracampeão concluiu que muitas pequenas coisas deram errado em Austin, descrevendo as largadas da Red Bull como “sempre uma m****”,

Ronald Vording
Ronald Vording
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Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen garantiu seu 10º pódio na temporada 2026 da Fórmula 1 em Austin, o sexto consecutivo desde seu acidente em Zandvoort. É uma estatística impressionante, embora não tenha sido suficiente para satisfazê-lo no Circuito das Américas, especialmente após uma série de problemas na Red Bull.

O editor recomenda:

No sábado, o ritmo parecia suficiente para conquistar a pole position – pelo menos a julgar pela impressionante volta de Verstappen no Q2 –, mas ele, inexplicavelmente, perdeu aderência no Q3.

Com base nos treinos livres, seu ritmo de corrida ainda parecia bom o suficiente para disputar a vitória, mas, segundo Verstappen, muitas pequenas coisas deram errado durante a corrida.

“Foi bem frustrante, para ser sincero, simplesmente não foi uma corrida muito boa para nós”, disse Verstappen na coletiva de imprensa pós-corrida.

Essa frustração decorre, em parte, de problemas que vêm incomodando a Red Bull há algum tempo e, em parte, de decisões específicas para esta corrida que, no fim das contas, saíram pela culatra.

“Em retrospecto, é claro, é muito fácil dizer, mas, por alguma razão, os compostos mais macios não estavam funcionando muito bem hoje. Além disso, acho que a maneira como usamos nossos pneus foi errada, a ordem dos stints".

“Acho que, em determinado momento, ficou bem claro que os pilotos com os compostos mais duros estavam conseguindo bastante aderência, então acho que não reagimos direito a isso".

"Provavelmente ficamos um pouco presos demais à nossa convicção das duas últimas corridas, nas quais os compostos mais macios foram os mais rápidos. Mas, claramente, aqui isso não funcionou".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Nos últimos GPs, essa tinha sido uma das áreas em que a Red Bull era diferenciada. O RB22 vinha se saindo particularmente bem no gerenciamento dos pneus mais macios e em mantê-los dentro da janela operacional ideal, mas em Austin o oposto se provou verdadeiro, como o chefe de equipe Laurent Mekies também admitiu após a corrida.

Verstappen também reclamou pelo rádio da equipe sobre problemas relacionados à unidade de potência, aos quais a equipe respondeu com algumas sugestões de frenagem com o motor.

“Além da estratégia, tivemos muitos problemas com a unidade de potência, cujo comportamento nas curvas era muito inconsistente. A cada volta e a cada curva, o comportamento era diferente”, disse Verstappen.

“Não dá para encontrar um ritmo, não dá para ter qualquer tipo de consistência no carro. E ainda tive uma parada nos boxes lenta também, então, sim, muitas coisas hoje simplesmente não deram certo".

Dois problemas recorrentes continuam incomodando a Red Bull

Embora os problemas de estratégia e da unidade de potência tenham sido específicos desta corrida, há dois outros fatores com os quais a Red Bull vem enfrentando dificuldades ao longo do ano: a comunicação por rádio e as largadas ruins.

Sobre os inícios de prova, Verstappen explicou que sua largada em Austin não foi tão ruim assim, mas simplesmente em linha com a média da Red Bull neste ano – que tem estado consistentemente abaixo do esperado.

“Não perdi nenhuma posição, então não foi tão ruim assim. É normal. Minha largada foi normal, só que consistentemente uma m...", disse Verstappen, sem terminar a palavra final para evitar palavrões durante a coletiva de imprensa da FIA.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

A comunicação por rádio também se tornou um problema recorrente. Em Singapura, seu engenheiro de corrida, Gianpiero Lambiase, não conseguia ouvir Verstappen, forçando-os a mudar para uma comunicação codificada.

Mekies disse posteriormente que a Red Bull estava levando o problema muito a sério e queria encontrar uma “solução forte”, mas essa solução evidentemente ainda não havia se concretizado em Austin.

No Circuito das Américas, tanto Hadjar quanto Verstappen enfrentaram problemas de comunicação com a equipe. No caso de Verstappen, ele não conseguia ouvir Tom Hart, que estava atuando como seu engenheiro de corrida neste fim de semana para começar a construir uma relação de trabalho para o futuro.

“Não é a segunda vez. Já são, não sei quantas vezes este ano. Talvez devêssemos simplesmente começar a nos comunicar por linguagem de sinais! Provavelmente é mais barato também”, brincou Verstappen. “Mas sim, é um desastre. É realmente frustrante, para ser sincero".

Somados, todos esses contratempos fizeram com que a Red Bull não conseguisse extrair todo o potencial do RB22 no Texas. Os membros da equipe reconhecem que Kimi Antonelli também levou vantagem em termos de ritmo absoluto, embora a frustração de Verstappen se deva principalmente ao fato de a Red Bull nem mesmo ter alcançado o nível que vinha almejando.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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