Max Verstappen, conhecido por falar o que pensa sem se importar com o que os outros achem disso, reforçou essa característica em entrevista recente, onde comentou sobre sua personalidade e negou que tenha sido agressivo ou desleal na debatida disputa com Lewis Hamilton na volta 48 do GP de São Paulo.

Segundo o piloto da Red Bull, o heptacampeão teria feito o mesmo se estivesse na posição dele e o movimento de defesa é normal em uma batalha pelo título da Fórmula 1. Na ocasião, o britânico tentou ultrapassar por fora na curva do lago, mas o holandês alongou a tangência e acabou jogando o rival e ele mesmo para a área de escape. Não houve punição por isso.

"Em primeiro lugar, não foi um incidente, porque não nos batemos", comentou Verstappen ao podcast Chequered Flag. "Eu estava apenas tentando defender minha posição. Nós dois somos pilotos lutando pelo campeonato, então não vou facilitar. Se fosse o contrário, teria sido exatamente o mesmo."

"Estou aqui para vencer e obter o melhor resultado possível para mim e para a equipe. Quer as pessoas gostem ou não, isso não muda minha abordagem", acrescentou.

Verstappen é atualmente o líder do mundial de pilotos de 2021, com oito pontos de vantagem sobre Hamilton e duas corridas restando para o fim da temporada, na Arábia Saudita e Abu Dhabi. Já a Red Bull está em segundo nos construtores, a apenas cinco tentos da Mercedes.

SCHUMACHER FURIOSO com SENNA em Interlagos? Saiba da TRETA entre os campeões que POUCOS se lembram

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #148: O jogo virou a favor da Mercedes? Quem é o favorito ao título?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: