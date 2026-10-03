F1: Verstappen domina e faz a pole do GP do Bahrein na Malásia com Hamilton 2º; Bortoleto é 10º
Multicampeões e rivais dividem a primeira fila na corrida de Sepang deste domingo
A Fórmula 1 fechou o sábado em Sepang com a classificação para o GP do Bahrein na Malásia, 16ª etapa da temporada 2026. E em uma sessão movimentada, Max Verstappen dominou para garantir sua primeira pole position do ano, tendo Lewis Hamilton em segundo e Andrea Kimi Antonelli em terceiro, enquanto Gabriel Bortoleto foi o 10º.
Q1
Assim como nas demais sessões, a classificação foi iniciada sob um forte calor. Mesmo com o alto desgaste dos pneus, a maioria dos pilotos foi à pista com o composto macio, exceto as duplas da Ferrari e da Audi, que arriscaram os médios.
Vale lembrar que três pilotos iniciam a classificação já sabendo que terão que cumprir punições no domingo por troca de componentes da unidade de potência: 5 para Isack Hadjar, 15 para Colapinto (5 do incidente de Baku e 10 pela troca) e 30 para Lindblad (acima de 20 o regulamento converte automaticamente para fundo de grid).
Verstappen foi o mais rápido da sessão com 01min36s477, 0s118 à frente de Hamilton, com Leclerc em terceiro a 0s253, com Piastri em quarto e Hadjar em quinto. Com uma segunda saída de macios, Bortoleto subiu para oitavo, a 0s629
Foram eliminados, ficando com as posições de 17º a 22º no grid do domingo: Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Alex Albon, Valtteri Bottas e Sergio Pérez. Mas isso sem contar com as punições de Colapinto, Hadjar e Lindblad.
Q2
Verstappen seguiu mostrando força, liderando o Q2 com 01min35s696. Antonelli foi o segundo a 0s263, após um susto com sua primeira volta excluída por limites de pista. Leclerc foi o terceiro a 0s274, com Piastri, Hamilton, Norris, Hadjar, Russell, Gasly e Bortoleto avançando para a disputa da pole position.
Foram eliminados, ficando com as posições de 11º a 16º no GP: Liam Lawson, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lance Stroll, Franco Colapinto e Arvid Lindblad - Ainda sem as punições aplicadas.
Q3
No final, Max Verstappen garantiu a pole position com um tempo de 01min35s130. Lewis Hamilton foi o segundo, a 0s298, com Andrea Kimi Antonelli subindo para terceiro com a punição a Hadjar. Charles Leclerc foi o quarto, com Lando Norris em quinto e Oscar Piastro em sexto, com George Russell em sétimo, enquanto Isack Hadjar cai para oitavo com sua punição. Pierre Gasly e Gabriel Bortoleto completaram o top 10.
Aplicando as punições de Colapinto e Lindblad, os dois ocuparão a última fila do grid, nesta ordem, com os pilotos eliminados no Q1 (de Hulkenberg a Pérez) subindo duas posições cada
A Fórmula 1 encerra sua passagem por Sepang na madrugada de sábado para domingo. Às 04h, horário de Brasília, tem a largada do GP do Bahrein na Malásia, 16ª etapa da temporada 2026, com transmissão do sportv 3, do GloboPlay e da F1TV Pro.
Confira o grid de largada para o GP do Bahrein na Malásia de F1:
Grid
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
1'35.130
|209.763
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.298
1'35.428
|209.108
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.501
1'35.631
|208.664
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.536
1'35.666
|208.588
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+0.627
1'35.757
|208.389
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.632
1'35.762
|208.379
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.741
1'35.871
|208.142
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.428
1'35.558
|208.823
|9
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+2.080
1'37.210
|205.275
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
+2.543
1'37.673
|204.302
|11
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|
+1.893
1'37.023
|205.670
|12
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+2.090
1'37.220
|205.254
|13
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+2.397
1'37.527
|204.607
|14
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+2.436
1'37.566
|204.526
|15
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+2.840
1'37.970
|203.682
|16
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|
+2.850
1'37.980
|203.661
|17
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|
+3.103
1'38.233
|203.137
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+3.470
1'38.600
|202.381
|19
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.481
1'38.611
|202.358
|20
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.803
1'38.933
|201.700
|21
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+2.049
1'37.179
|205.340
|22
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|
+2.753
1'37.883
|203.863
|Ver resultados completos
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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