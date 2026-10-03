A Fórmula 1 fechou o sábado em Sepang com a classificação para o GP do Bahrein na Malásia, 16ª etapa da temporada 2026. E em uma sessão movimentada, Max Verstappen dominou para garantir sua primeira pole position do ano, tendo Lewis Hamilton em segundo e Andrea Kimi Antonelli em terceiro, enquanto Gabriel Bortoleto foi o 10º.

Q1

Assim como nas demais sessões, a classificação foi iniciada sob um forte calor. Mesmo com o alto desgaste dos pneus, a maioria dos pilotos foi à pista com o composto macio, exceto as duplas da Ferrari e da Audi, que arriscaram os médios.

Vale lembrar que três pilotos iniciam a classificação já sabendo que terão que cumprir punições no domingo por troca de componentes da unidade de potência: 5 para Isack Hadjar, 15 para Colapinto (5 do incidente de Baku e 10 pela troca) e 30 para Lindblad (acima de 20 o regulamento converte automaticamente para fundo de grid).

Verstappen foi o mais rápido da sessão com 01min36s477, 0s118 à frente de Hamilton, com Leclerc em terceiro a 0s253, com Piastri em quarto e Hadjar em quinto. Com uma segunda saída de macios, Bortoleto subiu para oitavo, a 0s629

Foram eliminados, ficando com as posições de 17º a 22º no grid do domingo: Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Alex Albon, Valtteri Bottas e Sergio Pérez. Mas isso sem contar com as punições de Colapinto, Hadjar e Lindblad.

Q2

Verstappen seguiu mostrando força, liderando o Q2 com 01min35s696. Antonelli foi o segundo a 0s263, após um susto com sua primeira volta excluída por limites de pista. Leclerc foi o terceiro a 0s274, com Piastri, Hamilton, Norris, Hadjar, Russell, Gasly e Bortoleto avançando para a disputa da pole position.

Foram eliminados, ficando com as posições de 11º a 16º no GP: Liam Lawson, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lance Stroll, Franco Colapinto e Arvid Lindblad - Ainda sem as punições aplicadas.

Q3

No final, Max Verstappen garantiu a pole position com um tempo de 01min35s130. Lewis Hamilton foi o segundo, a 0s298, com Andrea Kimi Antonelli subindo para terceiro com a punição a Hadjar. Charles Leclerc foi o quarto, com Lando Norris em quinto e Oscar Piastro em sexto, com George Russell em sétimo, enquanto Isack Hadjar cai para oitavo com sua punição. Pierre Gasly e Gabriel Bortoleto completaram o top 10.

Aplicando as punições de Colapinto e Lindblad, os dois ocuparão a última fila do grid, nesta ordem, com os pilotos eliminados no Q1 (de Hulkenberg a Pérez) subindo duas posições cada

A Fórmula 1 encerra sua passagem por Sepang na madrugada de sábado para domingo. Às 04h, horário de Brasília, tem a largada do GP do Bahrein na Malásia, 16ª etapa da temporada 2026, com transmissão do sportv 3, do GloboPlay e da F1TV Pro.

Confira o grid de largada para o GP do Bahrein na Malásia de F1:

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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