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Relato de classificação
Fórmula 1 GP do Bahrein

F1: Verstappen domina e faz a pole do GP do Bahrein na Malásia com Hamilton 2º; Bortoleto é 10º

Multicampeões e rivais dividem a primeira fila na corrida de Sepang deste domingo

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:

A Fórmula 1 fechou o sábado em Sepang com a classificação para o GP do Bahrein na Malásia, 16ª etapa da temporada 2026. E em uma sessão movimentada, Max Verstappen dominou para garantir sua primeira pole position do ano, tendo Lewis Hamilton em segundo e Andrea Kimi Antonelli em terceiro, enquanto Gabriel Bortoleto foi o 10º.

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Q1

Assim como nas demais sessões, a classificação foi iniciada sob um forte calor. Mesmo com o alto desgaste dos pneus, a maioria dos pilotos foi à pista com o composto macio, exceto as duplas da Ferrari e da Audi, que arriscaram os médios.

Vale lembrar que três pilotos iniciam a classificação já sabendo que terão que cumprir punições no domingo por troca de componentes da unidade de potência: 5 para Isack Hadjar, 15 para Colapinto (5 do incidente de Baku e 10 pela troca) e 30 para Lindblad (acima de 20 o regulamento converte automaticamente para fundo de grid).

Verstappen foi o mais rápido da sessão com 01min36s477, 0s118 à frente de Hamilton, com Leclerc em terceiro a 0s253, com Piastri em quarto e Hadjar em quinto. Com uma segunda saída de macios, Bortoleto subiu para oitavo, a 0s629

Foram eliminados, ficando com as posições de 17º a 22º no grid do domingo: Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Alex Albon, Valtteri Bottas e Sergio Pérez. Mas isso sem contar com as punições de Colapinto, Hadjar e Lindblad.

 

Q2

Verstappen seguiu mostrando força, liderando o Q2 com 01min35s696. Antonelli foi o segundo a 0s263, após um susto com sua primeira volta excluída por limites de pista. Leclerc foi o terceiro a 0s274, com Piastri, Hamilton, Norris, Hadjar, Russell, Gasly e Bortoleto avançando para a disputa da pole position.

Foram eliminados, ficando com as posições de 11º a 16º no GP: Liam Lawson, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lance Stroll, Franco Colapinto e Arvid Lindblad - Ainda sem as punições aplicadas.

 

Q3

No final, Max Verstappen garantiu a pole position com um tempo de 01min35s130. Lewis Hamilton foi o segundo, a 0s298, com Andrea Kimi Antonelli subindo para terceiro com a punição a Hadjar. Charles Leclerc foi o quarto, com Lando Norris em quinto e Oscar Piastro em sexto, com George Russell em sétimo, enquanto Isack Hadjar cai para oitavo com sua punição. Pierre Gasly e Gabriel Bortoleto completaram o top 10.

Aplicando as punições de Colapinto e Lindblad, os dois ocuparão a última fila do grid, nesta ordem, com os pilotos eliminados no Q1 (de Hulkenberg a Pérez) subindo duas posições cada

A Fórmula 1 encerra sua passagem por Sepang na madrugada de sábado para domingo. Às 04h, horário de Brasília, tem a largada do GP do Bahrein na Malásia, 16ª etapa da temporada 2026, com transmissão do sportv 3, do GloboPlay e da F1TV Pro

Confira o grid de largada para o GP do Bahrein na Malásia de F1:

Grid

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Tempo Pneus km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

1'35.130

   209.763
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.298

1'35.428

   209.108
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.501

1'35.631

   208.664
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.536

1'35.666

   208.588
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.627

1'35.757

   208.389
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.632

1'35.762

   208.379
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.741

1'35.871

   208.142
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+0.428

1'35.558

   208.823
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+2.080

1'37.210

   205.275
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+2.543

1'37.673

   204.302
11 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull

+1.893

1'37.023

   205.670
12 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+2.090

1'37.220

   205.254
13 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes

+2.397

1'37.527

   204.607
14 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+2.436

1'37.566

   204.526
15 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+2.840

1'37.970

   203.682
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+2.850

1'37.980

   203.661
17 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari

+3.103

1'38.233

   203.137
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+3.470

1'38.600

   202.381
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari

+3.481

1'38.611

   202.358
20 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari

+3.803

1'38.933

   201.700
21 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+2.049

1'37.179

   205.340
22 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull

+2.753

1'37.883

   203.863
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