Max Verstappen, da Red Bull, venceu a corrida do GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 depois de tomar a posição na primeira volta, além de aproveitar um safety car virtual. Lando Norris e Oscar Piastri, ambos da McLaren, completaram o pódio de Ímola. Gabriel Bortoleto, brasileiro da Sauber, terminou na 18ª colocação.

Como foi a corrida?

Oscar Piastri largou bem, mas Verstappen ultrapassou por fora de forma ousada, mas efetiva, tomando a liderança na primeira volta de Ímola, com George Russell logo atrás. Gabriel Bortoleto, com pneus médios, se manteve na 14ª colocação. Esteban Ocon, da Haas, optou por ir aos boxes na primeira volta para calçar pneus duros.

Depois da liberação da asa móvel, Andrea Kimi Antonelli fez uma boa ultrapassagem e conseguiu passar Lewis Hamilton. Logo em seguida, Leclerc ultrapassou Gasly, que errou e saiu da pista, passando pela caixa de brita e caindo para 14º.

Depois de tomar a liderança, o holandês da Red Bull abriu vantagem contra Piastri, que não conseguia entrar na distância de abertura da asa móvel.

Na nona volta, Norris iniciou uma perseguição contra Russell, que se defendeu como podia, 'fechando a porta' para o britânico da McLaren, que chegou a passar a passar pela grama. Enquanto isso, Alonso e Sainz aproveitavam a briga para se aproximarem da fila até a terceira colocação.

Na 11ª volta, Norris conseguiu passar Russell e fez o britânico ficar pressionado pelos pilotos que viam logo atrás. Na volta seguinte, a maioria dos pilotos começou a ir para os boxes, incluindo Russell, Sainz e Leclerc, demonstrando problemas com a duração dos pneus médio na corrida.

Enquanto isso, Verstappen continuava a abrir vantagem contra Piastri, chegando à 2,7s de diferença entre o tetracampeão e o australiano que, na volta 14, foi para o box.

Com a sequência de paradas, apenas quem não tinha trocado os pneus e se mantinha com os pneus médios do começo da corrida se mantinha na parte da frente do pelotão junto dos que largaram de compostos duros, que vinha logo atrás. Com isso, Verstappen seguia na liderança com mais de dez minutos de Norris.

Tsunoda chegou a receber ordens no rádio de tentar defender a posição contra Piastri, que vinha logo atrás. No entanto, em uma ultrapassagem aguerrida, o australiano passou o piloto da Red Bull e, logo em seguida, tomou a nona colocação de Bearman e a oitava de Colapinto.

Nos rádios das equipes, era possível notar o questionamento das estratégias tanto dos pilotos que optaram por fazer um pitstop mais cedo quanto dos que continuaram na pista, de pneus duros ou médios.

Nas voltas seguintes, Piastri continuava a escalar o pelotão, ultrapassando Hulkenberg e Antonelli. Na sequência, tomou a quarta colocação de Isack Hadjar, da Racing Bulls.

Na volta 29, foi a vez de Norris ir para os boxes para calçar pneus duros, em uma parada de 2,1s da McLaren. Logo em seguida, Ocon parou o carro, com problemas na grama, instaurando regime de safety car virtual, para a indignação de Leclerc. Aproveitando o VSC, Verstappen trocou os compostos, se mantendo na liderança da corrida.

Na volta 31, foi liberada a pista novamente, com Leclerc brigando com Stroll para tomar a nona colocação da corrida. Momentos depois, Sainz reclamou de uma batida com Tsunoda, o que foi notado pelos comissários, mas sem investigação.

Na disputa pelas primeiras posições, Hamilton e Leclerc começaram a escalar o pelotão, com o heptacampeão chegando até a quinta colocação e o monegasco até a sexta. Enquanto isso, Piastri tomou o terceiro lugar de Albon. Na ponta, Verstappen seguia tranquilo, com mais de 18 segundos de vantagem para Norris.

Na volta 46, mais um piloto relatou problemas no carro: Kimi Antonelli, no seu GP caseiro, parou o monoposto da Mercedes na grama, o que instaurou regime de safety car. Com isso, a maioria dos pilotos, incluindo Verstappen e Norris, foi para os boxes. Piastri e Leclerc se manteve na pista.

Apenas na volta 53 foi encerrado o regime de safety car, com Verstappen se mantendo na liderança e Leclerc tentando atacar Norris, mas sem efetividade. O holandês da Red Bull, mesmo depois do SC, administrou a vantagem tempo suficiente para não permitir a abertura de DRS de Piastri.

Na volta 58, Norris, com pneus novos, ultrapassou o companheiro de equipe, Piastri, em uma manobra que o australiano até tentou defender, mas sem sucesso.

Na volta 60, foi a vez de Leclerc fechar a casa de Albon, que teve que passar pela brita e, por isso, perdeu a posição para Hamilton, que, em seguida, ultrapassou o companheiro de equipe. No entanto, a Ferrari pediu para Leclerc devolver a posição para Albon, por investigação dos comissários da FIA.

