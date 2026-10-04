Demorou mais de três horas, mas chegou ao fim o GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1. Em uma prova que teve mais de 01h40min de atraso por causa da forte chuva e outros problemas, Max Verstappen imprimiu um ritmo dominante para vencer pela primeira vez na temporada 2026, com Andrea Kimi Antonelli em segundo e Lewis Hamilton em terceiro, enquanto George Russell abandonou. Gabriel Bortoleto teve uma corrida impactada pelo contato com Carlos Sainz e, com isso, terminou apenas em 18º.

A corrida tinha largada prevista para 15h, horário local, 04h em Brasília. Porém, antes mesmo do início dos procedimentos de saída dos boxes, uma chuva fraca já caía sobre o circuito. O problema é que a garoa virou uma tempestade torrencial em questão de minutos.

Com a chuva cada vez mais forte, trazendo consigo ainda trovões, a direção de prova anunciou que a largada estava oficialmente adiada quando faltavam 20 minutos para a volta de apresentação.

O atraso durou cerca de 40 minutos enquanto a chuva diminuía e a água escoava pelo traçado. Nesse período, o carro médico chegou a ir à pista algumas vezes, mas com dificuldades em manter o traçado.

Quando os pilotos foram à pista para voltas de apresentação, eles saíram dos boxes com os pneus intermediários. Mas ainda havia muita água no traçado, e pilotos como Norris e Hadjar acabaram escapando.

E antes mesmo do fim da primeira volta atrás do safety car, uma série de problemas levaram à suspensão do procedimento de largada. Primeiro, Verstappen reclamava pelo rádio que não estava conseguindo acelerar sua Red Bull.

Na sequência, três carros com motor Ferrari, sendo Hamilton, uma Haas e uma Cadillac tiveram um problema de software. Os três precisaram parar momentaneamente na reta principal para que o caso fosse resolvido.

Outros carros também relataram problemas e isso foi a gota d'água para a FIA, levando à nova paralisação, sem que nenhuma volta tivesse sido computada. Havia uma dúvida se os pilotos com problemas teriam que largar do fundo, mas a direção confirmou que seria retomado o grid de largada original.

Após 01h34min de atraso, a prova finalmente foi iniciada sob SC, com uma volta a menos do que o original (55 em vez de 56). E chamou a atenção as escolhas divididas entre os pilotos. Verstappen manteve o intermediário, com Hamilton, Leclerc, Bortoleto entre outros de macios, e as McLarens de médio.

Pelo rádio, Verstappen avisava que o ideal seria seguir de pneu intermediário devido ao spray e os pontos molhados. E a prova veio na sequência, com Gasly escapando da pista e Hamilton sofrendo para manter o carro.

Porém, a direção de prova confirmou que faria uma largada parada. Diversos pilotos, incluindo Piastri e Bortoleto, que estavam de slick, entraram nos boxes para colocar novamente os intermediários, tendo que largar do pitlane.

Na largada de fato, a vantagem do intermediário de Verstappen não se confirmou, com o holandês saindo muito mal, perdendo posições para Antonelli e Russell, caindo para terceiro e sendo pressionado por Lawson. Já Hamilton caía para 15º, atrás de todos os pilotos de intermediários, incluindo os que haviam parado.

Na quinta volta de 55, Antonelli liderava com 1s4 de vantagem para Russell, que tinha Verstappen a 0s9. Lawson era o quarto, em disputa com Hadjar. Sainz era o sexro, com Ocon, Albon, Lindblad e Piastri fechando o top 10. Bortoleto era o 11º, a menos de 2s do australiano e 2s à frente de Hulk.

A pressão de Verstappen em cima de Russell era altamente benéfica para Antonelli, que conseguia abrir em relação aos dois. Já na sexta volta, o holandês subia para segundo.

Rapidamente Verstappen diminuiu a diferença para Antonelli e iniciou a caça ao líder da corrida e do campeonato. Mas tudo mudou na chegada à volta 10.

Bottas escapou da pista e ficou atolado com sua Cadillac na brita, levando ao acionamento do SC. Quase todos aproveitaram para fazer suas paradas. Antonelli e Russell colocaram os médios, enquanto Verstappen foi com o macio. Nessa mexida na tabela, Bortoleto subiu para nono, aproveitando o pit stop ruim de Piastri.

A relargada veio no início da volta 13, com Verstappen na cola de Antonelli. Se aproveitando da vantagem do pneu macio, o holandês retoma a ponta após a sequência de curvas do primeiro setor. Russell também se jogou e subiu para segundo. Já Bortoleto subia para oitavo, a 1s5 de Lindblad e 1s à frente de Piastri.

Na 16ª volta, Verstappen já abria 1s7 para Russell, que tinha mais 1s6 para Antonelli. Hadjar era o quarto, com Lawson em quinto. Bortoleto havia se envolvido em um choque com Sainz e, por isso, precisou parar para trocar a asa dianteira, caindo para 21º. O caso foi colocado sob investigação e o brasileiro acabou punido em 10s.

Enquanto Verstappen seguia tranquilo na frente, abrindo mais de 4s de vantagem. Russell começava ser pressionado por Antonelli, que conseguiu a manobra na volta 21. Hamilton era outro que se destacava. Ainda sem parar, o heptacampeão já era o sexto.

Na 30º volta, os pilotos já iniciavam uma segunda rodada de paradas. Verstappen seguia tranquilo na ponta, com quase 10s de vantagem para Antonelli, que abria 5s para Russell. Hadjar ficava mais 10s do britânico, enquanto Hamilton vinha voando e já baixa a vantagem para 4s5. Já Bortoleto era o 19º.

Com a pista já totalmente seca, Russell entrou para fazer uma segunda parada na volta 33, trocando o médio pelo macio e voltando ainda em terceiro. Verstappen e Antonelli fizeram suas trocas já no giro seguinte, ambos com o vermelho. Hamilton também entrou, colocando o médio. Mas o britânico imediatamente reclamou que essa era uma escolha ruim.

Na 40ª volta, com a rodada de pits concluídas, Verstappen reinava na frente, com 11s de vantagem para Antonelli, que tinha 4s7 para Russell. Hadjar ficava a mais 12s, com o piloto da Red Bull sendo muito pressionado por Hamilton. Bortoleto, com a corrida comprometida pelo incidente com Sainz, era apenas o 20º.

Já na 43, o SC Virtual voltou após Albon abandonar com problemas no câmbio. Verstappen aproveitou para parar, retornando em segundo, atrás de Antonelli. Hamilton também entrou nos boxes para colocar o macio novamente. A Mercedes atrasou, mas trouxe sua dupla na volta seguinte, dando a Max a ponta de novo.

Como a retirada do carro de Albon estava demorando, a direção trocou o SC Virtual pelo físico. E mesmo durante o SC o caos seguiu, com Russell abandonando com problemas no carro e Norris indo para fora da pista para evitar bater em Piastri. Com isso, Verstappen liderava seguido por Antonelli, Hadjar, Hamilton e Leclerc, com Norris voltando em 11º e Bortoleto em 18º.

A relargada final veio na volta 52, com quatro para o fim.

No final, Max Verstappen conquistou a primeira vitória da temporada 2026, com Andrea Kimi Antonelli em segundo e Lewis Hamilton fechando o pódio. Charles Leclerc, Isack Hadjar, Oscar Piastri, Liam Lawson, Fernando Alonso, Lando Norris e Arvid Lindblad completaram o top 10. Gabriel Bortoleto foi o 18º.

A Fórmula 1 encerra a rodada tripla no próximo fim de semana, visando mais uma vez o circuito de Marina Bay para o GP de Singapura.

Resultado final do GP do Bahrein na Malásia de F1:

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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