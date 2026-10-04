Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Alonso 'corneta' atraso de quase 2h na Malásia por falhas em carros: "Primeira vez que vi isso"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1 - Alonso 'corneta' atraso de quase 2h na Malásia por falhas em carros: "Primeira vez que vi isso"

Russell vê título como "muito difícil" e critica decisões da F1 em Sepang

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
Russell vê título como "muito difícil" e critica decisões da F1 em Sepang

F1: Bortoleto se desculpa por '"acabar com corrida" de Sainz e dele próprio na Malásia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Bortoleto se desculpa por '"acabar com corrida" de Sainz e dele próprio na Malásia

Vantagem de Antonelli sobe para 84 com abandono de Russell; veja a classificação da F1 pós-GP do Bahrein na Malásia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
Vantagem de Antonelli sobe para 84 com abandono de Russell; veja a classificação da F1 pós-GP do Bahrein na Malásia

F1 AO VIVO: Verstappen vence no caos malaio, Hamilton é pódio e Alonso em oitavo; veja debate

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1 AO VIVO: Verstappen vence no caos malaio, Hamilton é pódio e Alonso em oitavo; veja debate

Com vitória de Verstappen e Antonelli em segundo, confira o resultado final do GP do Bahrein na Malásia de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
Com vitória de Verstappen e Antonelli em segundo, confira o resultado final do GP do Bahrein na Malásia de F1

F1: Verstappen domina e vence GP do Bahrein na Malásia marcado por chuva e caos; Bortoleto é 18º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Verstappen domina e vence GP do Bahrein na Malásia marcado por chuva e caos; Bortoleto é 18º

F1: Largada do GP do Bahrein na Malásia é atrasada devido à chuva

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Largada do GP do Bahrein na Malásia é atrasada devido à chuva
Relato da corrida
Fórmula 1 GP do Bahrein

F1: Verstappen domina e vence GP do Bahrein na Malásia marcado por chuva e caos; Bortoleto é 18º

Prova foi iniciada com mais de 01h40min de atraso por causa da chuva, que trouxe à tona outros problemas do regulamento de 2026

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:

Demorou mais de três horas, mas chegou ao fim o GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1. Em uma prova que teve mais de 01h40min de atraso por causa da forte chuva e outros problemas, Max Verstappen imprimiu um ritmo dominante para vencer pela primeira vez na temporada 2026, com Andrea Kimi Antonelli em segundo e Lewis Hamilton em terceiro, enquanto George Russell abandonou. Gabriel Bortoleto teve uma corrida impactada pelo contato com Carlos Sainz e, com isso, terminou apenas em 18º.

Leia também:

A corrida tinha largada prevista para 15h, horário local, 04h em Brasília. Porém, antes mesmo do início dos procedimentos de saída dos boxes, uma chuva fraca já caía sobre o circuito. O problema é que a garoa virou uma tempestade torrencial em questão de minutos.

Com a chuva cada vez mais forte, trazendo consigo ainda trovões, a direção de prova anunciou que a largada estava oficialmente adiada quando faltavam 20 minutos para a volta de apresentação.

 

O atraso durou cerca de 40 minutos enquanto a chuva diminuía e a água escoava pelo traçado. Nesse período, o carro médico chegou a ir à pista algumas vezes, mas com dificuldades em manter o traçado.

Quando os pilotos foram à pista para voltas de apresentação, eles saíram dos boxes com os pneus intermediários. Mas ainda havia muita água no traçado, e pilotos como Norris e Hadjar acabaram escapando.

 

E antes mesmo do fim da primeira volta atrás do safety car, uma série de problemas levaram à suspensão do procedimento de largada. Primeiro, Verstappen reclamava pelo rádio que não estava conseguindo acelerar sua Red Bull.

Na sequência, três carros com motor Ferrari, sendo Hamilton, uma Haas e uma Cadillac tiveram um problema de software. Os três precisaram parar momentaneamente na reta principal para que o caso fosse resolvido.

 

Outros carros também relataram problemas e isso foi a gota d'água para a FIA, levando à nova paralisação, sem que nenhuma volta tivesse sido computada. Havia uma dúvida se os pilotos com problemas teriam que largar do fundo, mas a direção confirmou que seria retomado o grid de largada original.

Após 01h34min de atraso, a prova finalmente foi iniciada sob SC, com uma volta a menos do que o original (55 em vez de 56). E chamou a atenção as escolhas divididas entre os pilotos. Verstappen manteve o intermediário, com Hamilton, Leclerc, Bortoleto entre outros de macios, e as McLarens de médio.

 

Pelo rádio, Verstappen avisava que o ideal seria seguir de pneu intermediário devido ao spray e os pontos molhados. E a prova veio na sequência, com Gasly escapando da pista e Hamilton sofrendo para manter o carro.

Porém, a direção de prova confirmou que faria uma largada parada. Diversos pilotos, incluindo Piastri e Bortoleto, que estavam de slick, entraram nos boxes para colocar novamente os intermediários, tendo que largar do pitlane.

Na largada de fato, a vantagem do intermediário de Verstappen não se confirmou, com o holandês saindo muito mal, perdendo posições para Antonelli e Russell, caindo para terceiro e sendo pressionado por Lawson. Já Hamilton caía para 15º, atrás de todos os pilotos de intermediários, incluindo os que haviam parado.

 

Na quinta volta de 55, Antonelli liderava com 1s4 de vantagem para Russell, que tinha Verstappen a 0s9. Lawson era o quarto, em disputa com Hadjar. Sainz era o sexro, com Ocon, Albon, Lindblad e Piastri fechando o top 10. Bortoleto era o 11º, a menos de 2s do australiano e 2s à frente de Hulk.

A pressão de Verstappen em cima de Russell era altamente benéfica para Antonelli, que conseguia abrir em relação aos dois. Já na sexta volta, o holandês subia para segundo.

 

Rapidamente Verstappen diminuiu a diferença para Antonelli e iniciou a caça ao líder da corrida e do campeonato. Mas tudo mudou na chegada à volta 10.

Bottas escapou da pista e ficou atolado com sua Cadillac na brita, levando ao acionamento do SC. Quase todos aproveitaram para fazer suas paradas. Antonelli e Russell colocaram os médios, enquanto Verstappen foi com o macio. Nessa mexida na tabela, Bortoleto subiu para nono, aproveitando o pit stop ruim de Piastri.

 

A relargada veio no início da volta 13, com Verstappen na cola de Antonelli. Se aproveitando da vantagem do pneu macio, o holandês retoma a ponta após a sequência de curvas do primeiro setor. Russell também se jogou e subiu para segundo. Já Bortoleto subia para oitavo, a 1s5 de Lindblad e 1s à frente de Piastri.

Na 16ª volta, Verstappen já abria 1s7 para Russell, que tinha mais 1s6 para Antonelli. Hadjar era o quarto, com Lawson em quinto. Bortoleto havia se envolvido em um choque com Sainz e, por isso, precisou parar para trocar a asa dianteira, caindo para 21º. O caso foi colocado sob investigação e o brasileiro acabou punido em 10s.

 

Enquanto Verstappen seguia tranquilo na frente, abrindo mais de 4s de vantagem. Russell começava ser pressionado por Antonelli, que conseguiu a manobra na volta 21. Hamilton era outro que se destacava. Ainda sem parar, o heptacampeão já era o sexto.

Na 30º volta, os pilotos já iniciavam uma segunda rodada de paradas. Verstappen seguia tranquilo na ponta, com quase 10s de vantagem para Antonelli, que abria 5s para Russell. Hadjar ficava mais 10s do britânico, enquanto Hamilton vinha voando e já baixa a vantagem para 4s5. Já Bortoleto era o 19º.

 

Com a pista já totalmente seca, Russell entrou para fazer uma segunda parada na volta 33, trocando o médio pelo macio e voltando ainda em terceiro. Verstappen e Antonelli fizeram suas trocas já no giro seguinte, ambos com o vermelho. Hamilton também entrou, colocando o médio. Mas o britânico imediatamente reclamou que essa era uma escolha ruim.

Na 40ª volta, com a rodada de pits concluídas, Verstappen reinava na frente, com 11s de vantagem para Antonelli, que tinha 4s7 para Russell. Hadjar ficava a mais 12s, com o piloto da Red Bull sendo muito pressionado por Hamilton. Bortoleto, com a corrida comprometida pelo incidente com Sainz, era apenas o 20º.

Já na 43, o SC Virtual voltou após Albon abandonar com problemas no câmbio. Verstappen aproveitou para parar, retornando em segundo, atrás de Antonelli. Hamilton também entrou nos boxes para colocar o macio novamente. A Mercedes atrasou, mas trouxe sua dupla na volta seguinte, dando a Max a ponta de novo.

Como a retirada do carro de Albon estava demorando, a direção trocou o SC Virtual pelo físico. E mesmo durante o SC o caos seguiu, com Russell abandonando com problemas no carro e Norris indo para fora da pista para evitar bater em Piastri. Com isso, Verstappen liderava seguido por Antonelli, Hadjar, Hamilton e Leclerc, com Norris voltando em 11º e Bortoleto em 18º.

A relargada final veio na volta 52, com quatro para o fim. 

No final, Max Verstappen conquistou a primeira vitória da temporada 2026, com Andrea Kimi Antonelli em segundo e Lewis Hamilton fechando o pódio. Charles Leclerc, Isack Hadjar, Oscar Piastri, Liam Lawson, Fernando Alonso, Lando Norris e Arvid Lindblad completaram o top 10. Gabriel Bortoleto foi o 18º.

A Fórmula 1 encerra a rodada tripla no próximo fim de semana, visando mais uma vez o circuito de Marina Bay para o GP de Singapura.

Resultado final do GP do Bahrein na Malásia de F1:

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 55

-

     3 25   Red Bull Red Bull
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 55

+2.307

2.307

 2.307   3 18   Mercedes Mercedes
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 55

+4.919

4.919

 2.612   2 15   Ferrari Ferrari
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 55

+7.258

7.258

 2.339   4 12   Ferrari Ferrari
5 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 55

+8.571

8.571

 1.313   3 10   Red Bull Red Bull
6 Australia O. Piastri McLaren 81 55

+9.454

9.454

 0.883   4 8   McLaren Mercedes
7 New Zealand L. Lawson RB 30 55

+12.753

12.753

 3.299   3 6   RB Red Bull
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 55

+13.372

13.372

 0.619   3 4   Aston Martin Honda
9 United Kingdom L. Norris McLaren 1 55

+13.993

13.993

 0.621   3 2   McLaren Mercedes
10 United Kingdom A. Lindblad RB 41 55

+15.928

15.928

 1.935   3 1   RB Red Bull
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 55

+17.404

17.404

 1.476   4     Audi Audi
12 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 55

+18.052

18.052

 0.648   4     Aston Martin Honda
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 55

+18.997

18.997

 0.945   3     Alpine Mercedes
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 55

+22.305

22.305

 3.308   3     Haas Ferrari
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 55

+22.532

22.532

 0.227   3     Haas Ferrari
16 France P. Gasly Alpine 10 55

+23.315

23.315

 0.783   4     Alpine Mercedes
17 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 55

+25.431

25.431

 2.116   3     Williams Mercedes
18 Brazil G. Bortoleto Audi 5 55

+28.233

28.233

 2.802   5     Audi Audi
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 55

+29.310

29.310

 1.077   7     Cadillac Ferrari
dnf United Kingdom G. Russell Mercedes 63 49

6 laps

     3   Abandono Mercedes Mercedes
dnf Thailand A. Albon Williams 23 41

14 laps

     3   Acidente Williams Mercedes
dnf Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 7

48 laps

         Acidente Cadillac Ferrari
Ver resultados completos

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Largada do GP do Bahrein na Malásia é atrasada devido à chuva
Próximo artigo Com vitória de Verstappen e Antonelli em segundo, confira o resultado final do GP do Bahrein na Malásia de F1

Principais comentários
Mais de
Guilherme Longo

Russell vê título como "muito difícil" e critica decisões da F1 em Sepang

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
Russell vê título como "muito difícil" e critica decisões da F1 em Sepang

MotoGP: Márquez supera Martín e vence o GP do Japão; Moreira cai e abandona

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Márquez supera Martín e vence o GP do Japão; Moreira cai e abandona

F1: Verstappen domina e faz a pole do GP do Bahrein na Malásia com Hamilton 2º; Bortoleto é 10º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Verstappen domina e faz a pole do GP do Bahrein na Malásia com Hamilton 2º; Bortoleto é 10º

Últimas notícias

F1 - Alonso 'corneta' atraso de quase 2h na Malásia por falhas em carros: "Primeira vez que vi isso"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Bahrein
F1 - Alonso 'corneta' atraso de quase 2h na Malásia por falhas em carros: "Primeira vez que vi isso"

Russell vê título como "muito difícil" e critica decisões da F1 em Sepang

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Bahrein
Russell vê título como "muito difícil" e critica decisões da F1 em Sepang

F1: Bortoleto se desculpa por '"acabar com corrida" de Sainz e dele próprio na Malásia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Bortoleto se desculpa por '"acabar com corrida" de Sainz e dele próprio na Malásia

Vantagem de Antonelli sobe para 84 com abandono de Russell; veja a classificação da F1 pós-GP do Bahrein na Malásia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Bahrein
Vantagem de Antonelli sobe para 84 com abandono de Russell; veja a classificação da F1 pós-GP do Bahrein na Malásia