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Relato da corrida
Fórmula 1 GP de Singapura

F1: Verstappen domina e vence o GP de Singapura com Leclerc 2º; Bortoleto abandona

Largando de 19º, Russell conseguiu se recuperar para terminar na zona de pontos

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:

A Fórmula 1 encerrou sua passagem pela Ásia neste domingo com um animado GP de Singapura. Max Verstappen finalmente conquistou a tão esperada vitória no circuito de Marina Bay de forma dominante, com Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli no pódio. Gabriel Bortoleto abandonou ainda no início da prova, com problemas no câmbio.

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Antes do início da corrida, foi confirmado que, mesmo com mais 20 posições de punição de grid por novas trocas na unidade de potência, Russell largaria em 19ª, já que Hadjar, Stroll e Alonso sairiam do pitlane por violação de parque fechado.

As estratégias de pneus foram divididas para a largada. Hamilton foi o único do top 5 a sair de médios, com os demais de macios. Em 14º, Bortoleto também foi de médios, assim como Russell, em 19º.

Leclerc bem que tentou, mas Verstappen tracionou melhor na curva para manter a ponta, enquanto Hamilton seguiu em terceiro apesar do ataque de Antonelli, enquanto Bortoleto caiu para 16º, com Russell subindo para 17º. Neste início de prova, o destaque era a disputa interna das Haas.

 

Ao final da segunda volta, Verstappen tinha apenas meio segundo de vantagem sobre Leclerc, enquanto o monegasco já abria mais de 1s para Hamilton em terceiro, com o heptacampeão seguido de perto por Antonelli, Norris e Piastri. Bortoleto seguia em 16º, muito pressionado por Russell.

Na oitava volta, problemas para Bortoleto. O brasileiro ficou com o carro parado bem na saída dos boxes, avisando pelo rádio que sua caixa de câmbio apresentava problemas. A direção de prova acionou um SC Virtual, que durou apenas uma volta.

 

Quando a corrida chegada à décima volta, de um total de 62, Verstappen liderava com 0s7 para Leclerc, enquanto Hamilton, em terceiro, já ficava a 3s do companheiro de Ferrari. O heptacampeão liderava um pelotão com Antonelli, Norris e Piastri. Lawson era o sétimo, com Hulk e Gasly fechando o top 10, enquanto Russell era o 13º, pressionando Sainz.

Na sequência, o holandês começou a imprimir um ritmo melhor, e sua vantagem para Leclerc subiu para quase 3s já na volta 15, enquanto Hamilton se mantinha distante do monegasco. Russell subia para 12º, tentando se aproximar de Ocon.

 

De médios, Hamilton foi o primeiro a parar, na volta 19, devido ao baixo rendimento com os pneus amarelos. O britânico voltou de macios usados, em sétimo, 1s3 atrás de Lawson. Rapidamente o heptacampeão se livrou da RB e passou a ter pista livre para acelerar, com 19s de defasagem para Piastri, em quinto.

Antonelli foi o segundo dos ponteiros a parar, na volta 24, trocando o macios por médios. O líder do campeonato voltou em sexto, cerca de 2s atrás de Hamilton. Leclerc já foi chamado na sequência. Esses davam indícios de uma estratégia de duas paradas, enquanto os rádios da McLaren apontavam para um caminho diferente, de apenas um pit.

Leclerc voltou à pista em quarto, com Hamilton em sua cola, a apenas 0s3 de distância, e de pneus médios, contra os macios do heptacampeão. Hamilton passou a pressionar pelo rádio por uma troca de posição, mas o monegasco começou a imprimir um ritmo melhor.

Na volta 30, Verstappen liderava com 20s de vantagem para Norris, com Piastri a 3s, todos sem parar. Leclerc era o quarto, a 8s7, com Hamilton em quinto a 1s3, enquanto Antonelli vinha em sexto a 3s7. Russell já era o décimo, ainda sem fazer seu pitstop, logo atrás de Bearman.

 

Logo na volta seguinte, mais uma amarela, agora com Colapinto parado na pista. O argentino conseguiu pelo menos levar o carro para a área de escape, evitando um SC Virtual.

Verstappen finalmente parou na volta 33, com Norris entrando junto, deixando apenas Piastri dos ponteiros na pista. O holandês retornou em primeiro, com 1s2 para o australiano, com Leclerc em terceiro a 5s, Hamilton a 1s4 em quarto e Antonelli em quinto a 4s. com Norris em sexto. Piastri fez sua parada na volta seguinte, mas com um problema na troca de pneus, voltou apenas em sexto.

 

O SC Virtual foi acionado novamente na volta 39, após a Aston Martin instruir Stroll a parar o carro devido a um problema na embreagem. A Ferrari chamou Leclerc para os boxes, com Antonelli também entrando, ambos para colocar macios. Com isso, Hamilton ficou em segundo, com Leclerc em terceiro, Norris em quarto, Piastri em quinto e Leclerc em sexto.

Russell também aproveitou para fazer seu primeiro pitstop. Mas o britânico entrou bem no momento que o SC Virtual acabou, retornando à pista em décimo.

A 20 voltas do fim, Verstappen seguia tranquilo na frente, com 10s de vantagem para Hamilton, sem ter feito uma segunda parada. Leclerc era o terceiro e vinha diminuindo a diferença para o companheiro. Norris era o quarto, com Antonelli em quinto. O líder do campeonato reclamava pelo rádio que tinha problemas com os freios.

 

Com um ritmo melhor, Hamilton não segurou posição e cedeu o segundo lugar para Leclerc na volta 46, com os dois a quase 15s de Verstappen.

Para além de um erro na última curva, Verstappen passou a sofrer com os pneus médios nas dez voltas finais, permitindo que Leclerc baixasse a diferença para menos de 9s. Hamilton estava a 14s, agora com Norris e Antonelli a menos de 1s.

Norris pressionou Hamilton e, para evitar a batida, o heptacampeão saiu da pista, voltando à frente. Isso abriu espaço para Antonelli passar Norris e, na sequência, Hamilton, subindo para terceiro. A escapada de Hamilton foi anotada pela direção, já que ele não devolveu a posição, mas o britânico acabou sendo ultrapassado de qualquer forma. Por isso, ele evitou uma punição.

No final, Max Verstappen conseguiu quebrar a escrita, vencendo pela primeira vez o GP de Singapura, com Charles Leclerc em segundo e Andrea Kimi Antonelli completando o top 3. Fecharam os dez da zona de pontos: Lando Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Nico Hulkenberg, George Russell e Isack Hadjar.

A Fórmula 1 tira uma folga, retornando entre os dias 23 e 25 de outubro com o GP dos Estados Unidos em Austin, iniciando a rodada tripla das Américas.

Confira o resultado final do GP de Singapura de F1:

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 62

-

     1 25   Red Bull Red Bull
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 62

+7.335

7.335

 7.335   2 18   Ferrari Ferrari
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 62

+24.573

24.573

 17.238   2 15   Mercedes Mercedes
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 62

+40.506

40.506

 15.933   1 12   McLaren Mercedes
5 Australia O. Piastri McLaren 81 62

+49.644

49.644

 9.138   2 10   McLaren Mercedes
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 62

+53.188

53.188

 3.544   1 8   Ferrari Ferrari
7 New Zealand L. Lawson RB 30 62

+1'21.666

1'21.666

 28.478   1 6   RB Red Bull
8 Germany N. Hulkenberg Audi 27 62

+1'23.386

1'23.386

 1.720   1 4   Audi Audi
9 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 62

+1'24.677

1'24.677

 1.291   1 2   Mercedes Mercedes
10 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 62

+1'30.862

1'30.862

 6.185   1 1   Red Bull Red Bull
11 France P. Gasly Alpine 10 61

1 lap

     1     Alpine Mercedes
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 61

1 lap

     1     Haas Ferrari
13 France E. Ocon Haas F1 Team 31 61

1 lap

     1     Haas Ferrari
14 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 61

1 lap

     1     Williams Mercedes
15 United Kingdom A. Lindblad RB 41 61

1 lap

     1     RB Red Bull
16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 61

1 lap

     1     Aston Martin Honda
17 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 60

2 laps

     2     Cadillac Ferrari
dnf Thailand A. Albon Williams 23 59

3 laps

     3   Abandono Williams Mercedes
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 59

3 laps

     1     Cadillac Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 36

26 laps

     1   Abandono Aston Martin Honda
dnf Argentina F. Colapinto Alpine 43 29

33 laps

         Abandono Alpine Mercedes
dnf Brazil G. Bortoleto Audi 5 7

55 laps

         Abandono Audi Audi
Ver resultados completos

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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