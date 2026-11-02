F1 - Verstappen: Duelo entre Leclerc e Hamilton "acabou custando a vitória para eles"

Enquanto os holofotes estavam voltados a Kimi Antonelli, Max Verstappen vencia o GP da Cidade do México de Fórmula 1, mas não sem dificuldades. No entanto, o holandês da Red Bull atribuiu parte do sucesso no Autódromo Hermanos Rodríguez ao confronto entre Charles Leclerc e Lewis Hamilton, companheiros de equipe na Ferrari.

"Fiquei muito aliviado quando vi que era a última volta, porque acho que foi uma corrida extremamente dura", explicou Verstappen em entrevista ao canal Sky Sports F1. "Fizemos tudo certo como equipe, eles tomaram as decisões corretas de pit stop junto com o Charles [Leclerc] e, sim, pulamos à frente deles".

"E acho que hoje também capitalizamos nas disputas internas da Ferrari — imagino que seja essa a forma de chamar".

Ao ser questionado se esperava que o duelo entre Leclerc e Hamilton acontecesse, o tetracampeão mundial disse que "sim, eles têm dois pilotos número um, então é claro que eles vão para cima o tempo todo. Mas acho que hoje isso acabou custando a vitória para eles".

Sobre o avanço da Red Bull depois da metade da temporada e o que esperar para o próximo ano da escuderia austríaco, Verstappen demonstrou estar otimista, especialmente pelas vitórias em 2026.

"A gente nunca sabe o que as outras equipes vão trazer durante a pausa de inverno [verão no Brasil], mas sabemos do nosso lado que temos muitas áreas que queremos melhorar. Temos algumas ideias para o ano que vem e espero que elas funcionem, mas sim, os últimos finais de semana têm sido muito mais promissores".

" Eu nunca imaginei que venceria três corridas este ano, então acho que isso é um grande bônus. É isso o que tentaremos fazer até o fim: aprender com este carro, ver onde estão as fraquezas e tentar corrigi-las para o ano que vem".

Com a vitória, Max Verstappen agora é o segundo colocado no campeonato de pilotos de 2026, com 261 pontos. É o quinto triunfo do tetracampeão em solo mexicano e o quarto no GP da Cidade do México.

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