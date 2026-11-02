F1 - Verstappen: Duelo entre Leclerc e Hamilton "acabou custando a vitória para eles"
Holandês da Red Bull segurou a pressão e saiu do GP do México como o vencedor, mas não sem se aproveitar do conflito na Ferrari
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Mark Thompson / Getty Images
Enquanto os holofotes estavam voltados a Kimi Antonelli, Max Verstappen vencia o GP da Cidade do México de Fórmula 1, mas não sem dificuldades. No entanto, o holandês da Red Bull atribuiu parte do sucesso no Autódromo Hermanos Rodríguez ao confronto entre Charles Leclerc e Lewis Hamilton, companheiros de equipe na Ferrari.
"Fiquei muito aliviado quando vi que era a última volta, porque acho que foi uma corrida extremamente dura", explicou Verstappen em entrevista ao canal Sky Sports F1. "Fizemos tudo certo como equipe, eles tomaram as decisões corretas de pit stop junto com o Charles [Leclerc] e, sim, pulamos à frente deles".
"E acho que hoje também capitalizamos nas disputas internas da Ferrari — imagino que seja essa a forma de chamar".
Ao ser questionado se esperava que o duelo entre Leclerc e Hamilton acontecesse, o tetracampeão mundial disse que "sim, eles têm dois pilotos número um, então é claro que eles vão para cima o tempo todo. Mas acho que hoje isso acabou custando a vitória para eles".
Sobre o avanço da Red Bull depois da metade da temporada e o que esperar para o próximo ano da escuderia austríaco, Verstappen demonstrou estar otimista, especialmente pelas vitórias em 2026.
"A gente nunca sabe o que as outras equipes vão trazer durante a pausa de inverno [verão no Brasil], mas sabemos do nosso lado que temos muitas áreas que queremos melhorar. Temos algumas ideias para o ano que vem e espero que elas funcionem, mas sim, os últimos finais de semana têm sido muito mais promissores".
" Eu nunca imaginei que venceria três corridas este ano, então acho que isso é um grande bônus. É isso o que tentaremos fazer até o fim: aprender com este carro, ver onde estão as fraquezas e tentar corrigi-las para o ano que vem".
Com a vitória, Max Verstappen agora é o segundo colocado no campeonato de pilotos de 2026, com 261 pontos. É o quinto triunfo do tetracampeão em solo mexicano e o quarto no GP da Cidade do México.
Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Haas não define situação de Ocon para GP de São Paulo
F1 - Verstappen: Duelo entre Leclerc e Hamilton "acabou custando a vitória para eles"
F1: Russell falta às entrevistas pós-México e Mercedes é punida
F1 - Antonelli temia bater nas últimas voltas do GP do México: "Já estava chorando"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários