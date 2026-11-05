F1: Verstappen e Alonso falam da pressão sobre Câmara na estreia e dão dicas ao brasileiro
Campeões mundiais destacaram que estreante deve aproveitar o momento e focar no trabalho a ser feito
Rafa Câmara
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O brasileiro Rafa Câmara estreará na Fórmula 1 neste fim de semana e precisará lidar com uma pressão 'extra', a de iniciar sua trajetória na categoria no GP de São Paulo, sua corrida de casa. Para Fernando Alonso, bicampeão, e Max Verstappen, tetracampeão, o mais importante nessa situação é aproveitar o momento e focar no trabalho.
Alonso destacou que estrear na principal categoria do automobilismo mundial no país de origem pode reunir uma série de emoções e cobranças. Por isso, acredita que o primeiro passo para Câmara deve ser aproveitar a oportunidade e se concentrar no que deve ser feito no carro.
"Quando você estreia na F1 no seu país obviamente pode haver muita pressão e muita emoção ao mesmo tempo. A primeira coisa é aproveitar e fazer seu trabalho atrás do volante. Ele tem talento e tem tudo para ter sucesso na Fórmula 1", afirmou.
Verstappen seguiu uma linha semelhante e também recomendou que o brasileiro encare a oportunidade com tranquilidade. O tetracampeão reconheceu a expectativa que existe no Brasil em torno de novos representantes, especialmente diante da história e dos títulos do país na categoria.
"Para um brasileiro pode ser muito desafiador. Vocês têm muita história, muitos campeões mundiais, e querem, é claro, ter pilotos brasileiros na F1. Mas, para ele, é algo muito legal. Ele correrá no próximo ano e pode começar a entender um pouco o carro e trabalhar com a equipe e os engenheiros", comentou.
O holandês também destacou que Câmara já demonstrou sua capacidade nas categorias de base, ponderando que a adaptação à F1 é um processo gradual, no qual às pessoas em volta do brasileiro serão muito importantes.
"Não se deve colocar muita pressão nele, é preciso ir passo a passo. Ele tem talento e demonstrou isso em todas as categorias de base. Agora, cabe a ele, às pessoas ao seu redor e à equipe fazerem um bom trabalho para conseguir o melhor dele nos próximos anos. Assim, vocês poderão ter outro grande piloto brasileiro na F1", concluiu.
CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP
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