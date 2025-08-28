Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Holanda

F1 - Verstappen e Bortoleto relembram encontro no kart: "Ainda rimos disso"

Tetracampeão e brasileiro da Sauber relembraram momento que se viram pela primeira vez, quando Max estava no início da carreira na F1 e Gabi estava no Kart

Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto de: Peter Fox

A amizade entre Gabriel Bortoleto e Max Verstappen já é conhecida no universo da Fórmula 1, e os dois relembraram quando foi a primeira vez que se encontraram, quando 'Gabi' ainda era um piloto de Kart na Itália e o holandês ainda estava em seu início de carreira no campeonato mundial.

Em coletiva de imprensa antes do GP da Holanda, Bortoleto respondeu perguntas sobre o período de férias no Brasil, em que visitou o Kartódromo de Granja Viana, pista tradicional dos campeonatos de kart no país, e viu uma nova geração de pilotos se formando.

"É ótimo quando você volta para onde começou e vê crianças de seis, sete anos pilotando karts. Isso me veio à mente quando eu tinha essa idade e pensava: eles são tão pequenos, sabe, e pilotam karts e coisas assim".

"Então, isso me veio um pouco à memória, sabe, e foi muito bom passar algum tempo com eles, conversar um pouco com esses jovens pilotos. Eles tinham muitas perguntas e coisas do gênero. E é sempre bom".

Ao lado de Verstappen, o piloto da Sauber relembrou quando encontrou o holandês pela primeira vez em um dos campeonatos da categoria.

 

"Lembro-me de quando conheci Max, eu estava em Adria [na Itália]. Ele estava andando no paddock e havia muitas crianças tentando ir atrás dele e eu estava... Quero dizer, havia muitas pessoas. Eu simplesmente disse: 'Sabe, não vou ficar atrás dele agora. É impossível falar com ele'. Então, voltei para a CRG, a equipe em que eu estava no kart, e ele entrou na tenda [do time] porque também foi piloto da equipe antigamente".

"Perguntei ao Tinini, o chefe, se ele poderia pedir ao Max para tirar uma foto comigo e ele organizou tudo. Max foi muito legal. Fiz algumas perguntas a ele. Ele era muito jovem na época. Acho que ele tinha 17 anos, algo assim, 18, tinha acabado de entrar na F1 e ele fez meu dia lá, sabe. Foi muito legal conversar com ele e, sim, foi legal".

Verstappen lembrou do encontro entre os dois: "Sim, eu me lembro de estar lá em Adria porque alguns dos meus amigos estavam pilotando e eu sabia, é claro, que a equipe de fábrica da CRG estava lá. Eles fizeram muito por mim no passado".

'Fui até lá para cumprimentar o chefe, é claro, Giancarlo, e então vi um brasileiro bem pequenininho pedindo para tirar uma foto. Então, sim, e ainda rimos disso agora. Às vezes, a foto é circulada, você sabe, e, sim, é legal ver. E depois, é claro, ver o Gabi aqui agora na F1".

Fórmula 1
Principais comentários
Mais de
