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F1 - Verstappen e Hamilton criticam sprint de Mônaco em 2027: "Não faz sentido nenhum"

Heptacampeão afirma que etapa no Principado precisa de formato próprio para evitar corridas tediosas, enquanto Verstappen admite desânimo com o formato

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:

A Fórmula 1 divulgou, na última semana, o calendário da temporada 2027, com a expansão do número de sprints para 10, incluindo uma polêmica corrida de sábado em Mônaco. Entre os pilotos, Max Verstappen e Lewis Hamilton criticaram a decisão da categoria.

O editor recomenda:

Em 2027, Bahrein, Austrália, Japão, Canadá, Mônaco, Silverstone, Monza, São Paulo e Catar receberão sprints. Para Verstappen, esse aumento no número de provas curtas não é nada animador.

“Sim, mais corridas sprint… Pessoalmente, não sou muito fã disso, mas entendo o motivo por trás disso, é claro”, disse o tetracampeão, em Baku. "Isso traz mais ação ao longo do fim de semana, então, sim, vamos participar… Mas, para mim, sempre penso no GP e é nisso que está meu foco principal".

“Sobre a sprint em Mônaco, sim, é o mesmo cenário do que acontece na corrida principal, certo? Tipo, você fica animado com a largada e depois não consegue ultrapassar. É bem simples, eu acho".

Verstappen também afirmou que não se importa sobre os locais que as sprints acontecem, já que para ele 'apenas corre' nelas.

"Para mim, sinceramente, não me importo onde as sprint acontecem. Como eu disse, eu só participo e, claro, tento dar o meu melhor. Mas não sinto nenhuma emoção em relação a vencer ou não uma sprint”.

“Desde criança, a gente fica ansioso pelo GP. Normalmente é no domingo ou, às vezes, no sábado”, brincou o holandês da Red Bull sobre o GP do Azerbaijão de 2026, que acontecerá no sábado (26).

Hamilton quer outro formato para etapa do Principado

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Kym Illman / Getty Images

Já Hamilton deu uma opinião mais dura em relação à inclusão de uma sprint do Mônaco no calendário da F1: "Não faz sentido nenhum para mim, mas obviamente não sou eu quem toma as decisões".

"Pelo lado positivo, temos mais uma sessão de classificação, o que é bem legal, mas sempre disse que Mônaco precisa de algo diferente", destacou o heptacampeão, afirmando que o GP de Mônaco veria adotar um novo formato.

"Não acho que deva ter a mesma fórmula de corrida que se usa em qualquer outro lugar, precisa ser algo diferente. Nós já incluímos as sprints, que acho que realmente trouxeram algo novo para o esporte, mas acho que precisamos inventar algo novo para um lugar como aquele".

"É um lugar lindo, um país incrível, um circuito incrível para pilotar, mas a corrida é o mais tediosa possível. Então não sei qual é a solução, mas eu diria que a sprint não é a resposta", concluiu.

Colaboração de Ronald Vording e Benjamin Vinel

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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