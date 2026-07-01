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Pilotos estão preocupados com as longas retas no traçado britânico

Livia Veiga
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

 O GP da Grã-Bretanha deste fim de semana traz novos desafios para as equipes de Fórmula 1 envolvendo o gerenciamento de energia e as altas velocidades no traçado. Inclusive, Max Verstappen e Lewis Hamilton já deixaram claro que a corrida será vencida por quem souber fazer melhor esse gerenciamento.

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Verstappen foi um dos pilotos que testou o novo carro no simulador e "começou a rir" da situação das baterias porque "parecia uma pista diferente".

"A bateria fica praticamente descarregada durante a volta. Está sempre descarregada. Então, sim, a sensação será muito diferente da que estamos acostumados em Silverstone, por causa do traçado da pista. Na Áustria temos longas retas e grandes zonas de frenagem, o que permite carregar a bateria".

"Lá [Silverstone] você tem retas longas, mas também curvas rápidas, por exemplo, então você não consegue carregar as baterias direito. E na reta seguinte você não tem muita coisa para gastar. Vai ser difícil".

A recuperação de energia acontece principalmente nas freadas, ou seja, nas curvas, apesar dos pilotos terem a opção menos óbvia do superclipping.

Hamilton, por sua vez, concorda com os comentários do tetracampeão, mas é um pouco mais cauteloso em suas colocações, sugerindo incerteza sobre o verdadeiro impacto do traçado no desempenho dos carros.

"Há muitas retas em Silverstone, muitas retas e muitas situações de ultrapassagem, e poucos lugares para recuperar potência, [...] mas é difícil dizer", disse o heptacampeão.

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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