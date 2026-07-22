F1 - Verstappen e Lambiase têm 'briga' oculta durante Spa: "Nenhum entendimento de corrida"

Com vitória de Kimi Antonelli, o GP da Bélgica de Fórmula 1 foi explosivo para George Russell, que abandonou a prova nas primeiras voltas e saiu esbravejando pelo rádio da equipe. No entanto, outro piloto também discutiu fortemente com seu engenheiro de corrida: Max Verstappen.

As reclamações de Verstappen no rádio da Red Bull com seu engenheiro, Gianpero Lambiase, já são costumeiras. No entanto, em Spa-Francorchamps, o tetracampeão ficou particularmente irritado com os problemas do carro e das questões envolvendo a bateria na nova era técnica da F1.

Antes do acidente entre Russell e Lewis Hamilton, Max já reclamava da gestão de energia entre a La Source e a descida da Eau Rouge, antes da subida da Raidillon.

"Pessoal, o despejo de energia tá totalmente errado entre as Curvas 1 e 4. Eles está entregando [energia] muito mais depois", disse Max, com Lambiase confirmando a mensagem.

Durante o safety car no início da prova, Verstappen reclamou do carregamento da bateria pouco efetivo: "Pessoal, não tenho certeza se minha bateria está carregando a tempo. Não está certo".

Lambiase rapidamente respondeu "acredito que isso está no plano, Max", mas Verstappen retrucou: "É, veremos. Mas não está carregando onde eu quero que esteja cheia".

O engenheiro ainda tentou explicar que era uma questão envolvendo a velocidade durante o período do carro madrinha: "Mas quando finalmente começarmos a andar, assim que você aliviar o ritmo, ela vai carregar sozinha".

Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Ainda durante o safety car, Verstappen ficou bravo com o pedido de Lambiase para aliviar o ritmo na curva 17, a Blanchimont. "Simplesmente nenhum entendimento de corrida", esbravejou o holandês. No entanto, ele rapidamente tentou se desculpar: "Não leve isso para o lado pessoal, claro".

Com o retorno da ação na prova, reclamações de Verstappen sobre o clipping na pista de Spa e pedidos de ajuste de Lambiase continuaram, com uma reclamação do holandês sobre a caixa de câmbio e o lag do motor.

"Tive lag de novo, cara. Por favor, me diga o que posso fazer, porque eu já estava numa marcha alta e rotação alta. As trocas de marcha estão horrorosas. Bem horrorosas. Reduzindo e subindo".

Outra reclamação envolvendo a bateria envolveu o safety car virtual na volta 20, com o holandês reclamando mais uma vez da bateria: "A bateria parece, tipo, descarregada de novo na relargada". Lambiase respondeu "eu sei, Max. Eu sei", para o desabafo do holandês: "É doloroso pra caralho, sinceramente".

No entanto, após a prova, Verstappen elogiou o trabalho de equipe que resultou no pódio, mesmo com os problemas e reclamações no rádio. "É. Bom trabalho, pessoal. Quero dizer, é um bom pódio. Um pouco de azar com aquele safety car virtual, mas ainda assim um bom resultado".

Laurent Mekies, chefe de equipe da Red Bull, agradeceu pela paciência do holandês: "Muito bem, Max. O ritmo está melhorando. Você foi muito forte, como disse. Azar por não levar o segundo lugar, mas está perto o suficiente do topo e temos mais atualizações chegando. Então obrigado por ter paciência com a gente".

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