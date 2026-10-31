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F1: Verstappen e Lawson recebem punição por choque no TL2 do México

Pilotos perderão uma posição no grid de largada e foram usados como 'exemplo' para outros competidores

Livia Veiga
Editado:
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Max Verstappen e Liam Lawson foram punidos pelo choque que aconteceu durante o TL2 do GP da Cidade do México de Fórmula 1.

Leia também:

O encontro aconteceu ainda na primeira parte da sessão de treinos, quando ambos os pilotos se encontraram na curva 12. Naquele momento, Verstappen se preparava para abrir uma volta rápida, enquanto Lawson já estava desacelerando.

A decisão dos comissários foi punir ambos pelo toque que danificou a asa dianteira do carro da Racing Bulls. Verstappen e Lawson irão perder uma posição no grid de largada no domingo.

 

Confira o texto completo da decisão dos comissários da FIA:

"Na aproximação da curva 12, o carro número 3 estava em uma volta de preparação, enquanto o carro número 30 estava em uma volta de desaceleração, preparando-se para outra tentativa de volta rápida. Os pilotos dos dois carros se comportaram de maneira considerada inaceitável pelos comissários, especialmente diante do alerta dado aos chefes de equipe durante uma reunião realizada mais cedo naquele dia".

"Ambos os pilotos admitiram que as manobras foram desnecessárias e desajeitadas".

"Considerando que houve incidentes semelhantes neste ano, envolvendo ações entre pilotos durante os treinos livres, os comissários decidiram aumentar a punição, passando de uma advertência formal para uma penalidade de perda de uma posição no grid".

"A decisão levou em conta especialmente o alerta dado na reunião com os chefes de equipe e a coerência com outras decisões envolvendo contatos entre carros durante os treinos livres em temporadas anteriores".

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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