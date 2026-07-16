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Rumores envolvendo uma possível saída do tetracampeão de equipe austríaca estão agitando o paddock da categoria máxima

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull

Foto de: Liam Fabre

Com rumores envolvendo uma possível mudança para a McLaren e até a aposentadoria do Campeonato Mundial, o futuro de Max Verstappen na Red Bull e na Fórmula 1 segue indefinido. Antes do GP da Bélgica, o tetracampeão se esquivou de perguntas sobre a sua decisão para 2027.

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Na coletiva do dia de mídia da Bélgica de F1, ele foi questionado se "há alguma novidade [sobre a situação com a Red Bull], o que fez Verstappen responder de forma direta: "Não".

Questionado sobre "o que você acha dessas especulações", Max foi novamente tácito: "Nada". Em seguida, mais uma pergunta, mas envolvendo uma possível data para definir o futuro na F1, o que Max respondeu mais uma vez de forma curta e grossa: "Não. Não há nada a dizer".

Novamente questionado sobre o seu futuro na F1, mais tarde na mesma coletiva de imprensa, ele foi direto sobre não querer comentar sobre o tema.

"Não quero entrar nesse assunto de ficar dizendo sim ou não, e isso e aquilo sobre o meu futuro. Já cansei de dizer que, se tivesse alguma novidade, eu mesmo falaria".

O GP da Bélgica de Fórmula 1 acontece nessa semana, entre os dias 17 e 19 de julho, com a corrida no domingo (19), às 10h.

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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