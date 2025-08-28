O ex-engenheiro de performance de Max Verstappen na Fórmula 1, Bradley Scanes, acredita que o tetracampeão sempre estará ligado à equipe mais rápida do grid, mas reiterou que ele é "muito leal".

O holandês havia sido ligado à Mercedes no início do ano, em meio às dificuldades de desempenho da Red Bull. Embora o chefe da equipe alemã, Toto Wolff, tenha confirmado que estava em negociações com Verstappen, ele admitiu que a probabilidade do tetracampeão se juntar à equipe em 2026 era baixa. Posteriormente, o holandês confirmou seu compromisso com a Red Bull para a temporada seguinte.

"Acho que a equipe mais rápida e Max sempre estarão ligados, e ninguém saberá o que acontecerá em 2026", explicou Scanes no podcast High Performance.

"Sabe, acabamos de ver que haverá três testes. Nove dias de testes, que eu acho que eles têm feito desde 2016, 2015, algo assim. Portanto, ninguém sabe quem será o mais rápido. Há mudanças de motor, de óleo, diferenças nas baterias. Tudo isso está muito além do meu escopo, mas você pode ver que pode haver uma mudança. Ele terá a opção de escolher para onde quer ir", falou.

Ele acrescentou: "Max é muito leal. E ele permanecerá leal, mas só até certo ponto. Então, eu não sei. Acho que ele dará uma chance à Red Bull, mas, se eles não cumprirem o prometido nesse ano, então todas as cartas estarão na mesa".

Scanes também falou sobre as possíveis distrações fora da pista, como o interesse e os compromissos da mídia, a saída de funcionários importantes da Red Bull e a investigação sobre o ex-chefe da equipe, Christian Horner.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Acho que ele é muito bom em deixar as coisas de lado e é leal. Ele é leal ao pessoal da Red Bull e também gosta da Red Bull como empresa. Eles foram os grandes perturbadores, o tipo de empresa divertida também, mas também se arriscaram com Verstappen. Eles deram a ele o [assento] na Toro Rosso, o caminho para a Fórmula 1, e é por isso que essa lealdade estará lá", refletiu.

"Essa é apenas minha opinião. Não acho que ele vá sair, mas ele não vai dar muito tempo, porque ele ainda é um vencedor e ainda quer vencer. Ele não vai ficar parado pelo tempo do contrato, e provavelmente não será por muito tempo, pois ele tem outros interesses nos quais quer se envolver. Independentemente do tempo que ele assinar, ele só vai querer vencer", concluiu.

