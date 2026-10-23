Desde antes da chegada a Austin, Max Verstappen já brincava que teria que encomendar uma nova coluna após a realização do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 deste fim de semana, e o tetracampeão - com o apoio de Lando Norris - voltou a criticar as condições ruins do asfalto do Circuito das Américas.

A crítica original de Verstappen veio após o holandês acompanhar a etapa do WEC no circuito em setembro. E embora o holandês tenha rido disso com Andrea Kimi Antonelli, ele deixou claro que está muito preocupado com as condições "inaceitáveis" da pista.

“Pelo que vi no WEC, estava extremamente ondulada [a pista]. Não estou muito ansioso por isso, para ser sincero, pela minha coluna”, disse Verstappen. “Eu brinquei sobre isso na última corrida, mas, para ser sincero, não é realmente uma piada. Já mencionamos isso há anos, que na verdade está ficando um pouco fora de controle".

O problema vem do solo sob o circuito. Construída sobre uma argila de alta plasticidade comum no Texas, a pista sofre com um severo efeito de contração e expansão conforme as condições climáticas mudam. Esse deslocamento constante deixa o circuito extremamente irregular, particularmente nas zonas de forte frenagem, onde o asfalto é submetido ao maior estresse.

Antes da corrida de 2026, certas seções foram recapeadas novamente, incluindo o trecho entre as Curvas 9 e 11. Além disso, foram realizados trabalhos de reparo para tratar as ondulações entre as Curvas 12 e 19. Dois anos atrás, antes do GP dos Estados Unidos de 2024, toda a pista foi recapeada.

Quando o Motorsport.com perguntou a Verstappen se ele acredita que mais precisa ser feito, o tetracampeão mundial destacou que a própria localização não deve ser usada pelos organizadores como desculpa.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“É muito ruim. Claro, você pode usar a desculpa de que o solo é o problema, mas então deveriam saber disso e precisam garantir que o reforcem mais. Eu adoro esta pista, adoro este lugar. É um dos melhores traçados de todos e é um dos, eu diria, melhores locais e melhores cidades para se estar. Mas, para mim, as ondulações que temos são inaceitáveis".

“Com o tempo, eles foram lixando um pouco aqui e ali, mas você está colocando um curativo no grande problema, e isso é simplesmente o que está por baixo. É isso que você realmente precisa atacar em primeiro lugar".

Norris acompanha críticas

Outro nome que criticou as condições do circuito de Austin foi o atual campeão, Lando Norris. O piloto da McLaren destacou o fato de que, na atualidade, a FIA não aceitaria uma pista nestas condições no campeonato.

“Se você constrói uma pista nova agora, a FIA... as regras, o regulamento para construir um circuito novo, as tolerâncias dentro das quais você precisa estar são bem pequenas. Certamente não chega nem perto do que esses regulamentos são agora, digamos, mas é uma pista antiga, não uma pista nova - é bem ruim".

Ele explicou ainda o quão difícil pode ser pilotar nessas condições.

“Há muitos lugares em que tenho que tomar analgésicos para dor de cabeça antes de ir à pista. Simplesmente porque é tão ondulada e você bate a cabeça com bastante força contra os apoios e coisas assim por causa das ondulações, então certamente não é algo agradável".

"Mas não há muito que possamos fazer. Quero dizer, reclamamos sobre isso, então certamente foi levantado muitas, muitas vezes, mas há um limite para o quanto podemos reclamar das coisas".

Carros de 2026 podem tornar as coisas ainda piores

À primeira vista, pode parecer um mal que vem para o bem o fato de a F1 não usar mais os carros de efeito solo dos últimos anos. Afinal, a era anterior tinha de correr com assoalhos próximos do chão e bem rígidos, mas, quando perguntado pelo Motorsport.com, Verstappen deixou claro que o modelo de 2026 poderia, na verdade, tornar as coisas ainda mais dolorosas para os pilotos.

Race start Photo by: Eric Le Galliot

“Provavelmente é pior porque temos alturas de rodagem muito baixas ao contornar curvas”, disse Verstappen. “Nas retas você tem o modo reta, então levanta [o carro]. Mas na maioria dos pontos de frenagem, especialmente, você na verdade toca o fundo mais do que antes. E a maioria das ondulações está em pontos de frenagem ou na curva, não na reta".

“Na frenagem, é na verdade um momento muito estressante – especialmente quando há esse tipo de ondulação estranha, não apenas ondulações da pista velha. Às vezes é muito difícil saber o que esperar, ou se você está um pouquinho fora da trajetória, não sabe o que há ali porque ninguém realmente anda ali. Então, sim, realmente não é agradável".

“No ano passado, por exemplo, você tem cerca de 5-6G em uma curva, mas tive alguns impactos com a carga vertical, sendo de mais de 9G na minha coluna”, disse ele. “Posso dizer que realmente não é divertido e, especialmente quanto mais velho você fica, mais pensa nisso. Não é isso que você quer".

Verstappen acrescentou que sua coluna já não está na melhor condição possível depois de mais de 11 temporadas na F1: “Acho que às vezes as pessoas realmente não entendem isso. Posso dizer, pelos exames que fiz da minha coluna, a parte inferior da coluna não parece tão boa".

“Eu sei que isso faz parte das corridas e sei que pode fazer parte do esporte, mas é claro que também é um dano adicional dos carros que tivemos nos últimos anos. E agora, se continuarmos achando isso aceitável para pilotar, então você vai sofrer muito mais com isso".

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