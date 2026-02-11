F1: Verstappen é o mais rápido da manhã no primeiro dia de pré-temporada no Bahrein
Audi mostrou um sidepod diferente do que vimos anteriormente
Na manhã desta quarta-feira (11), os pilotos da Fórmula 1 voltaram para a pista com seus carros de 2026. Max Verstappen foi o mais rápido, seguido por Oscar Piastri e George Russell. A Audi de Gabriel Bortoleto também chamou a atenção por apresentar um sidepod diferente do visto anteriormente.
Pouco antes das 12h, horário local – com a sessão de abertura dos testes ocorrendo das 10h às 14h –, Verstappen registrou 1m35s433 com pneus macios pela Red Bull. Com a F1 mudando para novos regulamentos técnicos, esse tempo é cinco segundos e meio mais lento que a pole de Piastri em 2025, de 1m29s841.
Esteban Ocon completou os cinco primeiros para a Haas, com 1m37s169. As equipes ainda não estavam buscando desempenho, o que explica as grandes diferenças entre os carros.
Arvid Lindblad e Carlos Sainz, em sexto e sétimo lugares, foram os que mais rodaram pela Racing Bulls e Williams, com 75 e 77 voltas, respectivamente. Este é um impulso bem-vindo para a Williams, que teve que pular o shakedown de Barcelona há duas semanas devido a atrasos na produção de seu novo carro.
Gabriel Bortoleto ficou em oitavo lugar em um Audi R26 renovado com novos sidepods agressivos. O Motorsport.com faz uma matéria especial explicando sobre aqui.
Valtteri Bottas, da Cadillac, e Lance Stroll, da Aston Martin, ficaram em nono e décimo lugar – outros dois carros cujas pinturas foram reveladas recentemente, com a nova criação de Adrian Newey correndo sem pintura em Barcelona devido ao seu atraso.
O A526 da Alpine causou a única bandeira vermelha do dia quando Franco Colapinto parou na pista. Ele ficou em 11º e último lugar com 1m40s330, com o menor número de voltas de todos – 28.
A sessão da tarde começa às 9h e termina às 13h, com transmissão ao vivo a partir do 12h, mas Tempo Real das quatro horas no Motorsport.com. Após a sessão, estaremos em live no YouTube para análise e comentários do primeiro dia.
|P
|PILOTO
|EQUIPE
|VOLTA
|TEMPO
|INTERVALO
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|65
|1m35.433s
|2
|Oscar Piastri
|McLaren
|54
|1m35.602s
|+0.169s
|3
|George Russell
|Mercedes
|56
|1m36.108s
|+0.675s
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|52
|1m36.433s
|+1.000s
|5
|Esteban Ocon
|Haas
|64
|1m37.169s
|+1.736s
|6
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|75
|1m37.945s
|+2.512s
|7
|Carlos Sainz
|Williams
|77
|1m38.221s
|+2.788s
|8
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|49
|1m38.871s
|+3.438s
|9
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|49
|1m39.150s
|+3.717s
|10
|Lance Stroll
|Aston Martin
|33
|1m39.883s
|+4.450s
|11
|Franco Colapinto
|Alpine
|28
|1m40.330s
|+4.897s
