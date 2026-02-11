Na manhã desta quarta-feira (11), os pilotos da Fórmula 1 voltaram para a pista com seus carros de 2026. Max Verstappen foi o mais rápido, seguido por Oscar Piastri e George Russell. A Audi de Gabriel Bortoleto também chamou a atenção por apresentar um sidepod diferente do visto anteriormente.

Pouco antes das 12h, horário local – com a sessão de abertura dos testes ocorrendo das 10h às 14h –, Verstappen registrou 1m35s433 com pneus macios pela Red Bull. Com a F1 mudando para novos regulamentos técnicos, esse tempo é cinco segundos e meio mais lento que a pole de Piastri em 2025, de 1m29s841.

Esteban Ocon completou os cinco primeiros para a Haas, com 1m37s169. As equipes ainda não estavam buscando desempenho, o que explica as grandes diferenças entre os carros.

Arvid Lindblad e Carlos Sainz, em sexto e sétimo lugares, foram os que mais rodaram pela Racing Bulls e Williams, com 75 e 77 voltas, respectivamente. Este é um impulso bem-vindo para a Williams, que teve que pular o shakedown de Barcelona há duas semanas devido a atrasos na produção de seu novo carro.

Gabriel Bortoleto ficou em oitavo lugar em um Audi R26 renovado com novos sidepods agressivos. O Motorsport.com faz uma matéria especial explicando sobre aqui.

Valtteri Bottas, da Cadillac, e Lance Stroll, da Aston Martin, ficaram em nono e décimo lugar – outros dois carros cujas pinturas foram reveladas recentemente, com a nova criação de Adrian Newey correndo sem pintura em Barcelona devido ao seu atraso.

O A526 da Alpine causou a única bandeira vermelha do dia quando Franco Colapinto parou na pista. Ele ficou em 11º e último lugar com 1m40s330, com o menor número de voltas de todos – 28.

A sessão da tarde começa às 9h e termina às 13h, com transmissão ao vivo a partir do 12h, mas Tempo Real das quatro horas no Motorsport.com. Após a sessão, estaremos em live no YouTube para análise e comentários do primeiro dia.

P PILOTO EQUIPE VOLTA TEMPO INTERVALO 1 Max Verstappen Red Bull 65 1m35.433s 2 Oscar Piastri McLaren 54 1m35.602s +0.169s 3 George Russell Mercedes 56 1m36.108s +0.675s 4 Lewis Hamilton Ferrari 52 1m36.433s +1.000s 5 Esteban Ocon Haas 64 1m37.169s +1.736s 6 Arvid Lindblad Racing Bulls 75 1m37.945s +2.512s 7 Carlos Sainz Williams 77 1m38.221s +2.788s 8 Gabriel Bortoleto Audi 49 1m38.871s +3.438s 9 Valtteri Bottas Cadillac 49 1m39.150s +3.717s 10 Lance Stroll Aston Martin 33 1m39.883s +4.450s 11 Franco Colapinto Alpine 28 1m40.330s +4.897s

