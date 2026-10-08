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F1: "Verstappen é o que mais se aproxima de Senna", diz Fittipaldi

Bicampeão elogiou capacidade do holandês em tirar bons resultados de carros ruins

Olivia Nogueira
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Bicampeão de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi viveu diferente fases do automobilismo e acompanhou de perto a carreira dos brasileiros que o seguiram, incluindo Ayrton Senna, frequentemente classificado como um dos melhores pilotos da história. Ao analisar o grid atual, Fittipaldi identificou qual piloto tem mais características do tricampeão. 

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"É difícil dizer, cada pessoa é diferente, mas eu diria que Max [Verstappen] é o mais próximo de Ayrton", falou em entrevista ao site holandês F1Maximaal. "Mas você não pode compará-los".

Segundo o bicampeão, Verstappen, assim como Senna, "pode pilotar muito rápido um carro que não é muito bom e ainda assim obter bons resultados". Em seu ano de estreia, Ayrton chamou atenção por conseguir ótimos resultados com a humilde Toleman, como por exemplo, o segundo lugar no GP de Mônaco. 

Apesar da comparação, Fittipaldi fez questão de lembrar que a F1 de sua época era muito diferente da categoria atual, destacando principalmente a questão da segurança, uma preocupação constante dos pilotos das décadas de 70 e 80. 

"Pilotos da minha época chegaram ao paddock com uma perspectiva diferente. Não sabíamos quem ainda estaria lá no final do ano, foi muito difícil", relembrou. "Nós éramos muito próximos uns dos outros, porque tínhamos aquele enorme problema de segurança. Havia muita camaradagem. Os pilotos atuais são muito talentosos, assim como na minha época, mas têm uma perspectiva diferente sobre segurança. Graças a Deus está muito mais seguro do que costumava ser". 

Porém, mesmo reconhecendo o talento do grid atual como um todo, Fittipaldi não deixou de destacar o holandês entre os demais: "Todo ano você tem quatro ou cinco pilotos que são talentos excepcionais na F1, mas Max ainda é o melhor piloto hoje, na minha opinião". 

 "No meu tempo você tinha que sentir muito fortemente o que o carro estava fazendo e depois dizer o que sentia. Agora eles têm toda aquela engenharia por cima, então você pode ver com muito mais precisão como o carro funciona", finalizou.

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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