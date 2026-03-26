Após uma semana de folga, a Fórmula 1 retorna ao circuito de Suzuka para o GP do Japão. Para Max Verstappen e a Red Bull, isso representa uma oportunidade de se recuperar após um fim de semana difícil na China, onde o holandês acabou não somando pontos.

Para o fim de semana de corrida em Suzuka, a FIA implementou uma mudança na classificação, na esperança de que ela se concentre mais no desempenho puro e menos na gestão da bateria. Os pilotos poderão recuperar apenas 8 MJ de energia, enquanto na Austrália e na China eram 9 MJ.

Verstappen ainda não sabe se isso terá o efeito desejado imediatamente. “Não treinei isso no simulador, então não posso dar uma resposta clara”, disse Verstappen em entrevista ao Motorsport.com, entre outros. “Antes, basicamente não íamos a todo o gás, então espero que agora possamos chegar mais perto disso.”

Max Verstappen espera que o ajuste para a qualificação produza o efeito desejado. Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Para se preparar para a corrida, Verstappen, naturalmente, testou no simulador para ter uma noção de como os novos carros de F1 se comportam no circuito sinuoso. Em comparação com o ano passado, o tetracampeão notou uma grande diferença.

“É claro que a sensação é muito diferente da do ano passado”, observou. “Mas essa é a realidade em que nos encontramos agora. É preciso simplesmente aceitar isso neste momento".

“Também não há muito que se possa mudar este ano. Espero que haja mudanças maiores no ano que vem”, acrescentou o piloto da Red Bull. “Como é a sensação? É simplesmente diferente. Vocês sabem, claro, o que penso sobre isso. Eu já senti isso quando corri aqui no simulador. Esses 8 MJ talvez ajudem um pouquinho, mas a base continua a mesma".

“Ainda é preciso ter muito cuidado com o uso do acelerador. Isso é, claro, muito diferente do que era antes. Naquela época, a gente realmente estava no limite do que o carro aguentava. Mas, em termos de potência, isso já não é mais o caso em alguns pontos".

Verstappen, em suas críticas às regras da F1 de 2026, enfatizou várias vezes que essa opinião não tem nada a ver com o seu nível de competitividade. O RB22 ainda não é rápido o suficiente para disputar vitórias, mas Verstappen vê “muito potencial” no carro. “Só precisamos entender algumas coisas que não deram certo, especialmente na corrida anterior".

“Precisamos simplesmente continuar trabalhando e tentar extrair mais desempenho do carro a cada corrida. E talvez a breve pausa que temos agora seja um bom momento para analisar tudo novamente, para que possamos voltar mais fortes em Miami”, concluiu.

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