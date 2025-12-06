F1: Verstappen é pole à frente de Norris para GP de Abu Dhabi; Bortoleto é sétimo

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

Fórmula E - Mortara chama Di Grassi de "idiota" e brasileiro rebate: "Não sabe o que tá fazendo"

Fórmula E - Mortara chama Di Grassi de "idiota" e brasileiro rebate: "Não sabe o que tá fazendo"

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Fórmula E - Mortara chama Di Grassi de "idiota" e brasileiro rebate: "Não sabe o que tá fazendo"
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP de Abu Dhabi, final da temporada 2025

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP de Abu Dhabi, final da temporada 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP de Abu Dhabi, final da temporada 2025
ESPECIAL: O que a história da F1 nos diz sobre decisões com três candidatos ao título? Relembre todas as finais do tipo

ESPECIAL: O que a história da F1 nos diz sobre decisões com três candidatos ao título? Relembre todas as finais do tipo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
ESPECIAL: O que a história da F1 nos diz sobre decisões com três candidatos ao título? Relembre todas as finais do tipo
NASCAR Brasil: Casagrande comanda e vence corrida 1 da Grande Final em Interlagos

NASCAR Brasil: Casagrande comanda e vence corrida 1 da Grande Final em Interlagos

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Casagrande comanda e vence corrida 1 da Grande Final em Interlagos
Entenda como Tsunoda sacrificou última classificação na F1 para ajudar Verstappen em Abu Dhabi

Entenda como Tsunoda sacrificou última classificação na F1 para ajudar Verstappen em Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Entenda como Tsunoda sacrificou última classificação na F1 para ajudar Verstappen em Abu Dhabi
F1: McLaren acredita em 'jogo limpo' de Verstappen em Abu Dhabi

F1: McLaren acredita em 'jogo limpo' de Verstappen em Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: McLaren acredita em 'jogo limpo' de Verstappen em Abu Dhabi
Dennis vence caótico eP de SP marcado por acidente de Martí; Drugovich é 5º na pista, mas toma punição e cai para 12º

Dennis vence caótico eP de SP marcado por acidente de Martí; Drugovich é 5º na pista, mas toma punição e cai para 12º

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Dennis vence caótico eP de SP marcado por acidente de Martí; Drugovich é 5º na pista, mas toma punição e cai para 12º
F1: McLaren se preocupa com Russell e Leclerc em Abu Dhabi

F1: McLaren se preocupa com Russell e Leclerc em Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: McLaren se preocupa com Russell e Leclerc em Abu Dhabi
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1: Verstappen é pole à frente de Norris para GP de Abu Dhabi; Bortoleto é sétimo

Bortoleto voltou a ir para o Q3, enquanto Hulkenberg ficou no Q1

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:

Última classificação da temporada e em menos de 24 horas conheceremos o campeão da Fórmula 1 de 2025! E foi uma ótima sessão para Gabriel Bortoleto, que voltou a passar para o Q3, enquanto Nico Hulkenberg 'caiu' no Q1. O brasileiro terminou em sétimo, enquanto Max Verstappen dominou e assumiu a pole, tendo Lando Norris em segundo e Oscar Piastri em terceiro.

Leia também:

Q1

Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto fizeram boas voltas nas primeiras tentativas com pneus macios, com o alemão assumindo a ponta, 0s191 à frente do companheiro de equipe. Isso foi antes de Max Verstappen fechar sua volta e pular 0s148 à frente de Nico.

Franco Colapinto teve sua primeira volta deletada, sendo o único a não marcar tempo nos primeiros minutos da sessão. Oliver Bearman, por sua vez, surpreendeu ao mostrar um bom ritmo e ir para o segundo stint logo atrás de George Russell.

Gabriel Bortoleto encaixou uma boa volta nos últimos segundos, pulando para 14°, tirando Lewis Hamilton, que larga em 16° após a batida no TL3. A nível de comparação, Charles Leclerc conseguiu o 5° melhor tempo.

Eliminados: Gasly, Hulkenberg, Albon e Hamilton.

Q2

Verstappen foi o primeiro a ir para a pista no Q2, seguido pela dupla da Haas. O holandês foi o primeiro a cravar uma volta em 1min22s912, antes de ser superado por Russell, que virou 1min22s730.

Bortoleto, por sua vez, fez uma ótima volta e, faltando seis minutos para o fim da sessão, o brasileiro tinha o sexto melhor tempo, ficando atrás de Alonso, Piastri, Norris, Verstappen e Russell. Gabriel conseguiu melhorar o tempo na última tentativa, subindo para a quarta posição.

Eliminados: Stroll, Antonelli, Lawson, Sainz e Bearman.

Q3

Na primeira tentativa, Verstappen abaixou bem o seu tempo, para cravar 1min22s295, enquanto a dupla da McLaren veio para fechar uma dobradinha logo na sequência.

Leclerc, por sua vez, reclamou do carro, dizendo que cometeu muitos erros e quase abandonou sua primeira tentativa algumas vezes. O monegasco terminou com o quarto melhor tempo.

Verstappen ficou com a pole, tendo a dupla da McLaren na sequência, com Norris em segundo e Piastri em terceiro. Bortoleto terminou em sétimo.

1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

 3

  Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Aston Martin)

 5

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Haas)

 7

  Gabriel Bortoleto
(Stake Sauber)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(Red Bull)

 9

  Isack Hadjar
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Williams)

 11

  Oliver Bearman
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Kimi Antonelli
(Mercedes)

 13

  Liam Lawson
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Ferrari)

 15

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Nico Hülkenberg
(Stake Sauber)

 17

  Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Franco Colapinto
(Alpine)

 19

  Pierre Gasly
(Alpine)



 

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior VÍDEO F1: Wolff pede desculpas à Red Bull após erro de Antonelli no TL3 de Abu Dhabi
Próximo artigo F1: Verstappen é POLE em Abu Dhabi e segura as McLarens; Bortoleto P7! Acompanhe debate AO VIVO no Q4

Principais comentários
Livia Veiga
Mais de
Livia Veiga
F1: Verstappen aconselhou Antonelli a ignorar comentários "burros" após Catar

F1: Verstappen aconselhou Antonelli a ignorar comentários "burros" após Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Verstappen aconselhou Antonelli a ignorar comentários "burros" após Catar
F1: Quem será campeão de 2025? Bortoleto e outros pilotos opinam

F1: Quem será campeão de 2025? Bortoleto e outros pilotos opinam

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Quem será campeão de 2025? Bortoleto e outros pilotos opinam
F1 - Bortoleto: "Venho 'pulando' de carros por três temporadas", então 2026 será "incrível"

F1 - Bortoleto: "Venho 'pulando' de carros por três temporadas", então 2026 será "incrível"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Bortoleto: "Venho 'pulando' de carros por três temporadas", então 2026 será "incrível"

Últimas notícias

Fórmula E - Mortara chama Di Grassi de "idiota" e brasileiro rebate: "Não sabe o que tá fazendo"

Fórmula E - Mortara chama Di Grassi de "idiota" e brasileiro rebate: "Não sabe o que tá fazendo"

Fórmula E
FE Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Fórmula E - Mortara chama Di Grassi de "idiota" e brasileiro rebate: "Não sabe o que tá fazendo"
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP de Abu Dhabi, final da temporada 2025

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP de Abu Dhabi, final da temporada 2025

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP de Abu Dhabi, final da temporada 2025
ESPECIAL: O que a história da F1 nos diz sobre decisões com três candidatos ao título? Relembre todas as finais do tipo

ESPECIAL: O que a história da F1 nos diz sobre decisões com três candidatos ao título? Relembre todas as finais do tipo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
ESPECIAL: O que a história da F1 nos diz sobre decisões com três candidatos ao título? Relembre todas as finais do tipo
NASCAR Brasil: Casagrande comanda e vence corrida 1 da Grande Final em Interlagos

NASCAR Brasil: Casagrande comanda e vence corrida 1 da Grande Final em Interlagos

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Casagrande comanda e vence corrida 1 da Grande Final em Interlagos

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros