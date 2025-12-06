F1: Verstappen é pole à frente de Norris para GP de Abu Dhabi; Bortoleto é sétimo
Bortoleto voltou a ir para o Q3, enquanto Hulkenberg ficou no Q1
Última classificação da temporada e em menos de 24 horas conheceremos o campeão da Fórmula 1 de 2025! E foi uma ótima sessão para Gabriel Bortoleto, que voltou a passar para o Q3, enquanto Nico Hulkenberg 'caiu' no Q1. O brasileiro terminou em sétimo, enquanto Max Verstappen dominou e assumiu a pole, tendo Lando Norris em segundo e Oscar Piastri em terceiro.
Q1
Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto fizeram boas voltas nas primeiras tentativas com pneus macios, com o alemão assumindo a ponta, 0s191 à frente do companheiro de equipe. Isso foi antes de Max Verstappen fechar sua volta e pular 0s148 à frente de Nico.
Franco Colapinto teve sua primeira volta deletada, sendo o único a não marcar tempo nos primeiros minutos da sessão. Oliver Bearman, por sua vez, surpreendeu ao mostrar um bom ritmo e ir para o segundo stint logo atrás de George Russell.
Gabriel Bortoleto encaixou uma boa volta nos últimos segundos, pulando para 14°, tirando Lewis Hamilton, que larga em 16° após a batida no TL3. A nível de comparação, Charles Leclerc conseguiu o 5° melhor tempo.
Eliminados: Gasly, Hulkenberg, Albon e Hamilton.
Q2
Verstappen foi o primeiro a ir para a pista no Q2, seguido pela dupla da Haas. O holandês foi o primeiro a cravar uma volta em 1min22s912, antes de ser superado por Russell, que virou 1min22s730.
Bortoleto, por sua vez, fez uma ótima volta e, faltando seis minutos para o fim da sessão, o brasileiro tinha o sexto melhor tempo, ficando atrás de Alonso, Piastri, Norris, Verstappen e Russell. Gabriel conseguiu melhorar o tempo na última tentativa, subindo para a quarta posição.
Eliminados: Stroll, Antonelli, Lawson, Sainz e Bearman.
Q3
Na primeira tentativa, Verstappen abaixou bem o seu tempo, para cravar 1min22s295, enquanto a dupla da McLaren veio para fechar uma dobradinha logo na sequência.
Leclerc, por sua vez, reclamou do carro, dizendo que cometeu muitos erros e quase abandonou sua primeira tentativa algumas vezes. O monegasco terminou com o quarto melhor tempo.
Verstappen ficou com a pole, tendo a dupla da McLaren na sequência, com Norris em segundo e Piastri em terceiro. Bortoleto terminou em sétimo.
|1
|
Max Verstappen
|
4
|
George Russell
|3
|
Oscar Piastri
|
6
|
Fernando Alonso
|5
|
Charles Leclerc
|
8
|
Esteban Ocon
|7
|
Gabriel Bortoleto
|
10
|
Yuki Tsunoda
|9
|
Isack Hadjar
|
12
|
Carlos Sainz
|11
|
Oliver Bearman
|
14
|
Kimi Antonelli
|13
|
Liam Lawson
|
16
|
Lewis Hamilton
|15
|
Lance Stroll
|
18
|
Nico Hülkenberg
|17
|
Alexander Albon
|
20
|
Franco Colapinto
|19
|
Pierre Gasly
