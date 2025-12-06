F1: Verstappen é POLE em Abu Dhabi e segura as McLarens; Bortoleto P7! Acompanhe debate AO VIVO no Q4
Lando Norris e Oscar Piastri completam top 3 da largada
Watch: F1 AO VIVO: Tudo do QUALI que monta o grid da GRANDE FINAL de 2025, em Abu Dhabi | ANÁLISE
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Fórmula E - Mortara chama Di Grassi de "idiota" e brasileiro rebate: "Não sabe o que tá fazendo"
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP de Abu Dhabi, final da temporada 2025
ESPECIAL: O que a história da F1 nos diz sobre decisões com três candidatos ao título? Relembre todas as finais do tipo
NASCAR Brasil: Casagrande comanda e vence corrida 1 da Grande Final em Interlagos
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários