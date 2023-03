Carregar reprodutor de áudio

A estreia da temporada 2023 da Fórmula 1 teve Max Verstappen como vencedor no Bahrein e Fernando Alonso colocando a Aston Martin no pódio, com isso, a tabela de pilotos e construtores tem a sua primeira forma.

Com a dobradinha conquistada pela Red Bull, Sergio Pérez foi o segundo colocado, a equipe de Milton Keynes largou na frente em ambas as tabelas. A presença de Alonso no pódio e bom sexto lugar conquistado por Lance Stroll colocam o esquadrão de Silverstone em segundo.

A Mercedes vem logo atrás após o quinto e sétimo lugar conquistados por Lewis Hamilton e George Russell. Por outro lado, a Ferrari que largou da segunda fila, só pontuou com Carlos Sainz, Charles Leclerc precisou abandonar por problemas elétricos já na parte final da corrida.

Fechando o top 5 está a Alfa Romeo que soma os primeiros quatro pontinhos com Valtteri Bottas e seu P8. Zhou Guanyu até conseguiu a voltar mais rápida da prova, mas não estava na zona de pontuação e não somou o ponto extra por isso.

AlphaTauri, Haas e McLaren não pontuaram, com a última tendo um DNF por parte de Oscar Piastri com problemas no volante e Lando Norris passando pela bandeira quadriculada em último lugar.

Mundial de pilotos

Mundial de construtores

F1 AO VIVO: Veja programa que debate o GP do Bahrein de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: Ferrari renovada, Mercedes melhor e Red Bull bem? Que F1 teremos em 2023? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music