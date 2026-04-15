F1: Verstappen e Russell participaram de primeira reunião com a FIA sobre mudanças no regulamento, diz site holandês
Pilotos estiveram na lista de pessoas ouvidas durante o primeiro encontro do mês de abril
Foto de: Mark Thompson - Getty Images
A Fórmula 1 tem utilizado os dias de pausa causados pelo cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita para discutir possíveis ajustes e modificações no novo conjunto de regras da categoria. Na semana passada, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) se reuniu com representantes das equipes e, na última segunda (12), falou diretamente com os pilotos.
De acordo com o site GPblog, além de George Russell, presidente da Associação dos Pilotos de GP (GPDA), Max Verstappen também participou da reunião virtual. O holandês tem sido um crítico assumido do novo regulamento desde a pré-temporada, mencionando inclusive a possibilidade de abandonar a categoria no fim do ano.
Os detalhes da discussão ainda não estão claros, mas acredita-se que os pilotos tenham reforçado suas preocupações, muito provavelmente focadas na segurança. Segundo o portal holandês, a reunião "aconteceu sob uma atmosfera positiva e foi descrita como produtiva e construtiva".
A reunião com representantes das equipes da semana passada "abordou uma série de assuntos que se enquadram na evolução natural dos regulamentos técnicos e esportivos", segundo comunicado da FIA.
"Ficou globalmente acordado que, embora as provas disputadas até agora tenham proporcionado corridas emocionantes, era necessário fazer ajustes em certos aspectos do regulamento no âmbito da gestão de energia. Houve um diálogo construtivo sobre temas delicados, especialmente tendo em conta a natureza competitiva das partes envolvidas", explicou a Federação no comunicado enviado à imprensa.
Há outros dois encontros programados entre a FIA e as equipes, marcados para 16 e 20 de abril. Conclusões são esperadas após a terceira reunião e, caso se decida por alguma modificação, ela deverá passar por aprovação do Conselho Mundial do Esporte a Motor (WMSC).
MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +
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