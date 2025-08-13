Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Hungria

F1: Verstappen e Wolff passam dias de férias juntos e reacendem rumores de negociação

Tetracampeão já se comprometeu com a Red Bull para 2026, mas não há nada definido para 2027

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Um dos maiores rumores de 2025 da Fórmula 1 era de que Max Verstappen estaria negociando uma possível transferência para a Mercedes na próxima temporada. Toto Wolff e o tetracampeão nunca negaram os rumores e, inclusive, o chefe da equipe de Brackley disse que "não podia deixar de negociar" com o holandês.

Leia também:

No entanto, poucos dias depois, Wolff se comprometeu com a atual dupla de pilotos -- George Russell e Andrea Kimi Antonelli para a próxima temporada. Os acordos ainda não foram assinados, mas todos parecem bastante tranquilos que isso irá acontecer dentro de poucas semanas.

Verstappen, na mesma linha de pensamento, disse à imprensa que continuará com a Red Bull em 2026. Ele tem um contrato milionário com a equipe de Milton Keynes válido até 2028 e parece disposto a testar o carro do próximo ano com a mudança de regulamentos antes de tomar outra decisão sobre sua carreira.

Wolff e Max já disseram que mantém um nível de amizade, costumam conversar e, claro, tem alguma relação, afinal, são 24 fins de semana dividindo o paddock. Agora, até nas férias eles estão passando dias juntos.

Fotos publicadas pela Autosprint mostram que o chefe da Mercedes e o tetracampeão estavam aproveitando verão europeu no barco de Wolff na Sardenha, mesmo lugar onde houve rumores de que eles estariam negociando um contrato no fim de julho.

Segundo informações da publicação italiana, os dois estão na Gallura, na Costa Esmeralda. Não se tem mais informações sobre o que estaria acontecendo, mas os registros são apenas dos dois se divertindo com suas famílias.

 

Mesmo que as chances de um acordo para a próxima temporada tenham minado, conversas sobre 2027 não podem ser descartadas, afinal, acredita-se que a equipe de Brackley será a mais forte com as novas regras da FIA (Federação Internacional de Automobilismo).

Charles Leclerc também foi visto por lá, apesar de não se ter nenhum registro de contato entre o monegasco e Wolff ou Verstappen. Ele foi visto apenas no cais do local, entrando em seu próprio barco.

POR QUE PIASTRI x LANDO NÃO EMPOLGA? Há PARALELO com 2007, 2009 e 2016? HAMILTON COM PODER! E Pérez?

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Livia Veiga Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Wheatley revela 'alívio' após primeiros pontos de Bortoleto

Principais comentários
Livia Veiga
Mais de
Livia Veiga
F1: Wheatley revela 'alívio' após primeiros pontos de Bortoleto

F1: Wheatley revela 'alívio' após primeiros pontos de Bortoleto

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Wheatley revela 'alívio' após primeiros pontos de Bortoleto
F1: Cadillac planeja anunciar primeiro piloto em Monza; saiba quem

F1: Cadillac planeja anunciar primeiro piloto em Monza; saiba quem

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Cadillac planeja anunciar primeiro piloto em Monza; saiba quem
F1: Hamilton nega estar dando "ordens" à Ferrari após decepções

F1: Hamilton nega estar dando "ordens" à Ferrari após decepções

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Hamilton nega estar dando "ordens" à Ferrari após decepções

Últimas notícias

MotoGP: LCR Honda não encontra substituto para Chantra na Áustria

MotoGP: LCR Honda não encontra substituto para Chantra na Áustria

MGP MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: LCR Honda não encontra substituto para Chantra na Áustria
Conheça piloto da NASCAR ‘desastrado’ que caiu ao comemorar vitória

Conheça piloto da NASCAR ‘desastrado’ que caiu ao comemorar vitória

NAS NASCAR Cup
Conheça piloto da NASCAR ‘desastrado’ que caiu ao comemorar vitória
F1: Verstappen e Wolff passam dias de férias juntos e reacendem rumores de negociação

F1: Verstappen e Wolff passam dias de férias juntos e reacendem rumores de negociação

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Verstappen e Wolff passam dias de férias juntos e reacendem rumores de negociação
F1: Wheatley revela 'alívio' após primeiros pontos de Bortoleto

F1: Wheatley revela 'alívio' após primeiros pontos de Bortoleto

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Wheatley revela 'alívio' após primeiros pontos de Bortoleto

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros