Um dos maiores rumores de 2025 da Fórmula 1 era de que Max Verstappen estaria negociando uma possível transferência para a Mercedes na próxima temporada. Toto Wolff e o tetracampeão nunca negaram os rumores e, inclusive, o chefe da equipe de Brackley disse que "não podia deixar de negociar" com o holandês.

No entanto, poucos dias depois, Wolff se comprometeu com a atual dupla de pilotos -- George Russell e Andrea Kimi Antonelli para a próxima temporada. Os acordos ainda não foram assinados, mas todos parecem bastante tranquilos que isso irá acontecer dentro de poucas semanas.

Verstappen, na mesma linha de pensamento, disse à imprensa que continuará com a Red Bull em 2026. Ele tem um contrato milionário com a equipe de Milton Keynes válido até 2028 e parece disposto a testar o carro do próximo ano com a mudança de regulamentos antes de tomar outra decisão sobre sua carreira.

Wolff e Max já disseram que mantém um nível de amizade, costumam conversar e, claro, tem alguma relação, afinal, são 24 fins de semana dividindo o paddock. Agora, até nas férias eles estão passando dias juntos.

Fotos publicadas pela Autosprint mostram que o chefe da Mercedes e o tetracampeão estavam aproveitando verão europeu no barco de Wolff na Sardenha, mesmo lugar onde houve rumores de que eles estariam negociando um contrato no fim de julho.

Segundo informações da publicação italiana, os dois estão na Gallura, na Costa Esmeralda. Não se tem mais informações sobre o que estaria acontecendo, mas os registros são apenas dos dois se divertindo com suas famílias.

Mesmo que as chances de um acordo para a próxima temporada tenham minado, conversas sobre 2027 não podem ser descartadas, afinal, acredita-se que a equipe de Brackley será a mais forte com as novas regras da FIA (Federação Internacional de Automobilismo).

Charles Leclerc também foi visto por lá, apesar de não se ter nenhum registro de contato entre o monegasco e Wolff ou Verstappen. Ele foi visto apenas no cais do local, entrando em seu próprio barco.

