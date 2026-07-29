F1: Verstappen e Wolff são flagrados juntos nas férias e reacendem rumores sobre ida à Mercedes
Tetracampeão e chefe das 'Flechas de Prata' estavam com as respectivas famílias na Sardenha, Itália
Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
Max Verstappen e o chefe de equipe da Mercedes Toto Wolff foram flagrados juntos curtindo as férias da Fórmula 1 aumentando as suspeitas de uma possível ida do holandês à equipe das 'Flechas de Prata'.
O encontro entre Wolff e Verstappen aconteceu logo na primeira semana de pausa da categoria após 11 etapas realizadas na temporada de 2026. Curiosamente, a cena traz um forte sentimento de déjà-vu: em 2025, os dois já haviam sido vistos juntos exatamente na mesma época aproveitando as semanas sem corrida na Sardenha, na Itália.
O reencontro volta a alimentar especulações, já que Wolff nunca escondeu o desejo de contar com Max em seu time. O momento atual das duas partes torna o cenário ainda mais intrigante. De um lado, o tetracampeão vive um ano de profunda insatisfação com o desempenho da Red Bull e ocupa apenas a sexta colocação do mundial, com 109 pontos.
Do outro, o austríaco lida com emoções mistas diante do domínio e da disputa intensa pelo título entre seus próprios pilotos. Atualmente, Kimi Antonelli lidera o campeonato com 219 pontos, enquanto George Russell aparece em terceiro lugar, com 160.
A reaproximação levanta questionamentos nos bastidores, especialmente porque, ao longo desta temporada, tornou-se público que a Mercedes teria recusado Verstappen por estar satisfeita com sua dupla atual.
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