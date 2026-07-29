Max Verstappen e o chefe de equipe da Mercedes Toto Wolff foram flagrados juntos curtindo as férias da Fórmula 1 aumentando as suspeitas de uma possível ida do holandês à equipe das 'Flechas de Prata'.

O encontro entre Wolff e Verstappen aconteceu logo na primeira semana de pausa da categoria após 11 etapas realizadas na temporada de 2026. Curiosamente, a cena traz um forte sentimento de déjà-vu: em 2025, os dois já haviam sido vistos juntos exatamente na mesma época aproveitando as semanas sem corrida na Sardenha, na Itália.

O reencontro volta a alimentar especulações, já que Wolff nunca escondeu o desejo de contar com Max em seu time. O momento atual das duas partes torna o cenário ainda mais intrigante. De um lado, o tetracampeão vive um ano de profunda insatisfação com o desempenho da Red Bull e ocupa apenas a sexta colocação do mundial, com 109 pontos.

Do outro, o austríaco lida com emoções mistas diante do domínio e da disputa intensa pelo título entre seus próprios pilotos. Atualmente, Kimi Antonelli lidera o campeonato com 219 pontos, enquanto George Russell aparece em terceiro lugar, com 160.

A reaproximação levanta questionamentos nos bastidores, especialmente porque, ao longo desta temporada, tornou-se público que a Mercedes teria recusado Verstappen por estar satisfeita com sua dupla atual.

RBR faz OFERTA para MANTER MAX, Câmara TESTA FERRARI, Lewis x Leclerc | Russell PREJUDICADO vs Kimi?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!