Depois de decidir deixar a Red Bull em meados de 2024, Adrian Newey agora se estabeleceu na função de parceiro técnico chefe da Aston Martin, assumindo o cargo em março deste ano. O time de Silverstone espera que a contratação do projetista mais famoso da Fórmula 1 melhore as perspectivas da equipe à medida que o esporte entra no novo regime de regras.

A chegada de Newey coincidiu com relatos de que a Aston Martin está pronta para fazer uma oferta brutal de um bilhão de dólares (R$5,5 bilhões) para tirar Max Verstappen da Red Bull. Os rumores sobre a possível saída do holandês do time de Milton Keynes não param e uma possível nova parceria com Newey foi anunciada como um dos principais alvos da marca britânica.

Quando elogiado por Fernando Alonso pelo impacto imediato de Newey, Verstappen revelou que estava ansioso para ver como a Aston Martin lidaria com a experiência do projetista. "Isso me lembra de como era conosco quando o vejo na garagem", disse o tetracampeão à mídia, incluindo o Motorsport.com.

"Para ser honesto, não faz mais sentido pensar nisso, Adrian não está mais conosco. Ainda temos muito respeito por ele, ou pelo menos eu tenho muito respeito por ele. Ele é um grande homem, além do seu sucesso com a nossa equipe. Vê-lo de verde agora é um pouco diferente, é claro, mas estou feliz por ele. Espero que ele esteja feliz, isso é o mais importante e tenho certeza de que ele contribuirá para o sucesso deles. Estou animado para ver o que eles podem fazer no próximo ano, quando acho que ele finalmente estará totalmente envolvido."

Novas ferramentas da Aston Martin "precisam ser refinadas"

Junto com a contratação de Newey, a Aston Martin também investiu na infraestrutura da sede da equipe, em Silverstone, incluindo um túnel de vento de última geração recentemente encomendado.

No entanto, o diretor técnico executivo, Bob Bell, explicou que transformar todo o investimento recente da equipe em resultados não acontecerá da noite para o dia: "Somos quase uma equipe totalmente nova. Ela está quase irreconhecível em relação ao que era quando a Aston Martin voltou ao esporte em 2021. Tivemos um aumento significativo no número de funcionários, estamos em transição para ser uma equipe de trabalho e temos essas novas instalações maravilhosas e de ponta ... mas temos que colocá-los todos online".

"Essas coisas precisam ser refinadas, otimizadas e totalmente depuradas. Isso leva tempo e muito esforço, não é apenas um caso de ligá-los e começar a trabalhar", completou Bell.

Este ano, em Ímola, a Aston utilizou atualizações que foram desenvolvidas no antigo e no novo túnel de vento, a última vez que a equipe disse que terá usado as instalações da Mercedes.

"Até muito recentemente, usávamos o túnel de vento da Mercedes em Brackley, a poucos quilômetros do AMR Technology Campus em Silverstone. Esse túnel de vento foi construído há muito tempo, está completamente depurado, totalmente otimizado e funcionando no auge de sua capacidade", explicou Bell. "Trazer nosso novo túnel a esse padrão em um curto espaço de tempo será difícil. Tudo isso está funcionando em segundo plano, juntamente com o desenvolvimento de um carro de 2026."

"Há novos elementos do pacote que nossa equipe terá que produzir. Veja a transmissão: a última vez que esta equipe desenvolveu sua própria caixa de câmbio foi em 2008", acrescentou o diretor técnico. "Estaremos criando uma nova suspensão traseira, nosso próprio equipamento de box e vários softwares. Muitas coisas que atualmente adquirimos da Mercedes como cliente desaparecerão e teremos que fazê-las por nós mesmos."

"A filosofia é que você não vai vencer alguém se estiver usando o kit deles, pois eles sempre terão uma vantagem sobre você, mas nos prepararmos para ser uma equipe de fábrica é um grande empreendimento – e oportunidade – e torna a preparação para 2026 muito mais ampla do que 'simplesmente' construir um carro novo", finalizou.

