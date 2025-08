O tetracampeão de Fórmula 1, Max Verstappen, elogiou o novo chefe da Red Bull Laurent Mekies antes do GP da Hungria.

Mekies assumiu o cargo de CEO e chefe de equipe em 9 de julho, depois que a Red Bull tomou a decisão de substituir Christian Horner. O GP da Bélgica, na semana passada, foi a primeira experiência do francês em um fim de semana de corrida com a equipe de Milton Keynes. Embora não tenha relação direta com a influência de Mekies, a equipe recebeu um impulso com a vitória de Verstappen na sprint.

"Sim, com certeza. Esse é sempre o caso", explicou Verstappen ao Motorsport.com e a outros meios de comunicação na Hungria, quando perguntado se a mudança de chefe de equipe representava uma oportunidade para uma redefinição na equipe. "É claro que ainda é muito cedo, mas gosto da forma como Laurent está trabalhando, muito motivado, sempre fazendo as perguntas certas para mim, mas também para a equipe".



"Acho que é algo muito bom de ver. É claro, este ano é muito difícil ver qualquer tipo de benefício disso, mas espero que no próximo ano ou dois possamos realmente ver sua 'marca' na equipe. Estou muito animado com isso", adicionou.

O companheiro de equipe de Verstappen, Yuki Tsunoda, também falou sobre o reencontro com Mekies, depois de trabalhar com ele durante sua passagem pela equipe irmã da Red Bull, a Racing Bulls.

"Bem, para ser honesto, na semana da corrida tudo foi muito rápido, estávamos ocupados. Portanto, é difícil dizer", explicou o piloto japonês quando perguntado pelo Motorsport.com se havia alguma diferença notável entre Mekies e Horner.

"Sinto que será mais tranquilo para ele também, então vamos ver. O que eu senti de diferente foi um tipo de flashback de quando eu estava no VCARB. Depois de cada sessão ele sempre vem até mim e pede um feedback, como o carro estava, como eu estava na sessão em comparação com os outros competidores, onde eu estava falhando mais em termos de curvas, tudo", explicou.

"Então, esse tipo de coisa... Agora tenho mais conversas com Laurent e, especialmente, gosto de pequenos toques... na classificação, por exemplo, durante o Q3 e na VCARB, quando eu estava passando pelo Q3, ele sempre me dá alguns sorrisos do pitwall e esse tipo de coisa, aconteceu exatamente o mesmo comigo. Quando fui para o Q3, ele me deu um belo sorriso do pitwall, esse tipo de confiança, de conforto extra que ele transmite e tratamento geralmente agradáveis está lá", disse Tsunoda.

